經典賽／點名警戒台灣與南韓！日本隊捕手看練習賽直播惡補腦內知識庫

35歲捕手中村悠平在上屆世界棒球經典賽冠軍賽與大谷翔平共演冠軍時刻，本屆再度參戰，談到C組警戒對手點名南韓與台灣，並透露訓練空檔也在看南韓隊的練習賽直播，將印象輸入腦內資料庫。

中村悠平表示，預賽將會碰到的台灣、南韓，陣中都有許多優秀的打者，必須謹慎面對，而南韓代表隊近日在日本沖繩的練習賽進行直播，中村在練習空檔也把握時間觀看，「想著這傢伙真高調啊！或是那個人很低調，哪怕只有記住名字或是留下印象，都會有所不同。」

相比南韓隊練習賽直播放送，中華隊集訓至今，已進行2場「開門」熱身賽、2場「閉門」熱身賽，都沒有轉播，本周將先在24日面對富邦悍將隊續打閉門練習賽，接著26、27日面對日職軟銀、火腿隊，這兩場比賽才將首度躍上轉播。

日本隊本屆啟用3位捕手，並無誰是主戰捕手的規畫，監督井端弘和表示，計畫將依場次輪流使用坂本誠志郎、若月健矢、中村悠平，讓他們專注於熟悉要搭檔的投手、對戰打者分析，因為有不少是初次碰到的打者，資訊量龐大，透過這樣的方式明確捕手各自要負責的場次，減輕要消化的數據量，也能深入擬定對戰策略。