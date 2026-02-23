聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊開打倒數10天 費爾柴德熱身賽首安出爐
世界棒球經典賽開打開打倒數10天，中華隊國手持續備戰，效力守護者隊的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在大聯盟熱身賽首安出爐，面對運動家隊3打數1安打、跑回1分，李灝宇和鄭宗哲都未開張。
費爾柴德今天擔任守護者先發5棒、中外野手，第2局揮出三壘滾地球出局，3局上中外野安打出爐，隊友串聯攻勢得分，5局上同樣三壘滾地球出局；目前在熱身賽出賽兩場，合計5打數1安打、得1分、被三振1次，打擊率2成。
老虎隊今天在主場迎戰金鶯隊，李灝宇擔任先發7棒、三壘手，2局下在滿球數後遭三振，4局下揮出中外野飛球出局，打完前5局退場，熱身賽兩戰4打數1安打、被三振1次，打擊率2成50。
紅襪、藍鳥之戰，鄭宗哲首次在佛州「葡萄柚聯盟」出賽，以替補身分上場，第6局接替史托瑞（Trevor Story）擔任游擊手，6局下獲保送，也順利得分，7局下又選到保送，而且盜上二壘，再靠隊友安打護送得分，此役兩個打席都有貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。