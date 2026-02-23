經典賽／中華隊開打倒數10天 費爾柴德熱身賽首安出爐

世界棒球經典賽開打開打倒數10天，中華隊國手持續備戰，效力守護者隊的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在大聯盟熱身賽首安出爐，面對運動家隊3打數1安打、跑回1分，李灝宇和鄭宗哲都未開張。

費爾柴德今天擔任守護者先發5棒、中外野手，第2局揮出三壘滾地球出局，3局上中外野安打出爐，隊友串聯攻勢得分，5局上同樣三壘滾地球出局；目前在熱身賽出賽兩場，合計5打數1安打、得1分、被三振1次，打擊率2成。

老虎隊今天在主場迎戰金鶯隊，李灝宇擔任先發7棒、三壘手，2局下在滿球數後遭三振，4局下揮出中外野飛球出局，打完前5局退場，熱身賽兩戰4打數1安打、被三振1次，打擊率2成50。

紅襪、藍鳥之戰，鄭宗哲首次在佛州「葡萄柚聯盟」出賽，以替補身分上場，第6局接替史托瑞（Trevor Story）擔任游擊手，6局下獲保送，也順利得分，7局下又選到保送，而且盜上二壘，再靠隊友安打護送得分，此役兩個打席都有貢獻。