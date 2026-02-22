快訊

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

連槓龜都有玄機？她買刮刮樂摸透「1規律」 秒中萬元大獎

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：7吞敗 張峻瑋飆155公里失2分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華隊20歲投手張峻瑋。圖／中華職棒提供
中華隊20歲投手張峻瑋。圖／中華職棒提供

中華隊年後的「閉門」熱身賽，今天對韓職培證英雄隊進行第二場交手，同樣不開放媒體和球迷進場，中華隊6任投手合計被敲出13支安打，最終以2：7落敗，與培證英雄對戰兩場拿下1和1敗。

昨天中華隊與英雄首戰，雙方2：2握手言和，今天開賽先有攻勢，張育成安打、陳傑憲獲得保送，吉力吉撈·鞏冠適時安打先送回1分，之後吳念庭、林子偉連續獲得保送擠回分數，先取得2：0領先。

中華隊今天安排的前4任投手，都參與集訓但未獲正選，持續留在陣中支援訓練。李東洺首局被敲3安、失1分，莊昕諺第3局登板再被敲2安，讓英雄隊追平比數，第4局換上韋宏亮，在2出局後投出四壞與觸身球保送，再被敲2安，失3分，3人合計被敲9安、失5分，第5局則由賴胤豪登板。

今年中華隊正選名單中年紀最輕的球員、20歲旅日投手張峻瑋，第6局登板亮相，也是他加入國家隊後首次實戰，因守備失誤失1分，滿壘時再投保送奉送1分，合計投2局，被敲出2支安打，失2分（1分自責分），最快球速達155公里。

林凱威擔任此戰中華隊最後一任投手，投1局用14球，被敲1支安打，沒有失分，最快球速達151公里。

中華隊總教練曾豪駒表示：「今天投手有些狀況不錯，但也有些仍不穩定，部分投手第一次面對比賽，在使用PitchCom方面，還有一些需要適應與調整的地方，希望利用接下來的比賽把節奏再拉回來；攻擊方面在首局的串聯還不錯，但也還有一些選手要再把個人的擊球狀況找回來。」

中華隊隊長陳傑憲。圖／中華職棒提供
中華隊隊長陳傑憲。圖／中華職棒提供
中華隊重砲吉力吉撈·鞏冠敲回第1分。圖／中華職棒提供
中華隊重砲吉力吉撈·鞏冠敲回第1分。圖／中華職棒提供
中華隊林凱威後援1局無失分。圖／中華職棒提供
中華隊林凱威後援1局無失分。圖／中華職棒提供

經典賽 中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2培證英雄 古林睿煬先發失2分

經典賽／20歲張峻瑋拚WBC 35歲陳冠宇勉勵做自己

經典賽／張峻瑋加入中華隊集訓 曾豪駒續觀察適應力

相關新聞

經典賽／日本隊熱身賽首戰10分差大勝軟銀 捷克勝羅德

為備戰3月初開打的世界棒球經典賽，各隊陸續展開熱身賽，預賽和中華隊同為C組的日本隊、捷克隊，今天都在日本宮崎與日職球隊交...

經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

旅日投手徐若熙下本周將隨軟銀隊返台參與交流賽，今天他在日本宮崎進行Live BP（實戰投打練習），面對合計11名打者，被...

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

兩名台美混血好手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），今年將代表中華隊參與世...

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：7吞敗 張峻瑋飆155公里失2分

中華隊年後的「閉門」熱身賽，今天對韓職培證英雄隊進行第二場交手，同樣不開放媒體和球迷進場，中華隊6任投手合計被敲出13支...

經典賽／龍仔大聯盟春訓受傷 中職會長蔡其昌：初步未骨折也無大礙

世界棒球經典賽開打在即，中華隊在大年初三（19）就恢復集訓，但卻傳出隊中戰將、台美混血好手「龍仔」龍（Jonathan ...

經典賽／每天都在持續進步 山本由伸再投1場才向日本隊報到

道奇隊今天展開大聯盟春訓熱身賽，日籍強投山本由伸在首戰擔綱先發，對戰天使隊投1.2局失2分，他預計會再出賽1場，之後飛回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。