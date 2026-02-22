經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：7吞敗 張峻瑋飆155公里失2分

中華隊年後的「閉門」熱身賽，今天對韓職培證英雄隊進行第二場交手，同樣不開放媒體和球迷進場，中華隊6任投手合計被敲出13支安打，最終以2：7落敗，與培證英雄對戰兩場拿下1和1敗。

昨天中華隊與英雄首戰，雙方2：2握手言和，今天開賽先有攻勢，張育成安打、陳傑憲獲得保送，吉力吉撈·鞏冠適時安打先送回1分，之後吳念庭、林子偉連續獲得保送擠回分數，先取得2：0領先。

中華隊今天安排的前4任投手，都參與集訓但未獲正選，持續留在陣中支援訓練。李東洺首局被敲3安、失1分，莊昕諺第3局登板再被敲2安，讓英雄隊追平比數，第4局換上韋宏亮，在2出局後投出四壞與觸身球保送，再被敲2安，失3分，3人合計被敲9安、失5分，第5局則由賴胤豪登板。

今年中華隊正選名單中年紀最輕的球員、20歲旅日投手張峻瑋，第6局登板亮相，也是他加入國家隊後首次實戰，因守備失誤失1分，滿壘時再投保送奉送1分，合計投2局，被敲出2支安打，失2分（1分自責分），最快球速達155公里。

林凱威擔任此戰中華隊最後一任投手，投1局用14球，被敲1支安打，沒有失分，最快球速達151公里。

中華隊總教練曾豪駒表示：「今天投手有些狀況不錯，但也有些仍不穩定，部分投手第一次面對比賽，在使用PitchCom方面，還有一些需要適應與調整的地方，希望利用接下來的比賽把節奏再拉回來；攻擊方面在首局的串聯還不錯，但也還有一些選手要再把個人的擊球狀況找回來。」