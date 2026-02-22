經典賽／日本隊熱身賽首戰10分差大勝軟銀 捷克勝羅德

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
世界12強棒球賽，日本隊第四棒森下翔太敲出兩分砲。圖／中華棒協提供 蘇志畬
世界12強棒球賽，日本隊第四棒森下翔太敲出兩分砲。圖／中華棒協提供 蘇志畬

為備戰3月初開打的世界棒球經典賽，各隊陸續展開熱身賽，預賽和中華隊同為C組的日本隊、捷克隊，今天都在日本宮崎與日職球隊交手，日本隊以13：3大勝軟銀隊（7局），捷克隊則是以4：3擊敗羅德隊（5局）。

尋求經典賽衛冕的日本，2月14日起在宮崎開始集訓，今、明兩天與軟銀隊進行熱身賽，兩場賽事門票都在開賽前即完售，宮崎縣總合運動公園約3萬個座位，吸引滿場球迷進場觀賽。

為了全力支援日本備戰，軟銀今天將主力都排上場應戰，中心打線為栗原陵矢、柳田悠岐、山川穗高，先發投手則是20歲左投前田悠伍。但碰上宮崎當地天氣狀況不佳，比賽一度因雨勢過大中斷，最終也在打完7局上就因雨裁定。

日本動用4名投手，左投曾谷龍平先發2局，被敲4安失2分，包括被笹川吉康轟出陽春砲，有2次三振；被預測是先發輪值一員的伊藤大海，中繼2局被敲1安，投出2次保送，沒有失分；宮城大彌接手2局被敲3安、送出4K，沒有失分，最後由支援出賽的糸川亮太（西武）後援1局失1分。

日本打線進攻6局，合計敲出16支安打，先發9人全員安打，佐藤輝明擔任第4棒、守三壘，4打席敲3安，包括兩支二壘打，還選到1次保送，敲回5分打點，第5棒森下翔太3打數敲2安，轟出一發左外野陽春砲，貢獻4分打點，捕手坂本誠志郎也擊出一發2分砲。

捷克也在宮崎進行熱身賽，對羅德之戰打完5局上就因雨提前結束，捷克打線面對兩任投手唐川侑己、中村亮太敲出7支安打，中心打線二壘手Terrin Vavra、捕手Martin Cervenka和三壘手Martin Cervinka都是雙安表現，其中Cervinka敲回3分打點。

捷克先發投手Tomas Ondra首局被藤岡裕大擊出2分全壘打，合計投2局失3分（2分自責分），上屆三振大谷翔平的薩多利亞（Ondrej Satoria）中繼2局投出6上6下，有2次三振。

