經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

旅日投手徐若熙下本周將隨軟銀隊返台參與交流賽，今天他在日本宮崎進行Live BP（實戰投打練習），面對合計11名打者，被擊出3支安打，送出2次三振，最快球速達149公里，自認投球感覺比前一次更好。

徐若熙11日進行赴日後首次Live BP，但狀況不盡理想，面對8名打者被敲4支安打，之後他也持續進行調整，本周牛棚練投時找回好手感，讓軟銀總教練小久保裕紀大讚球質很好，投球動作也逐漸回到他在台灣狀態最好的時候。

今天徐若熙再進行返台前最後一次Live BP，狀況確實漸入佳境，徐若熙指出，和上一次實戰的表現相比，這次算是有拿出最佳的表現，無論是球的高低或是進壘位置都能夠掌握，「只做了一點點投球動作的修正，但投球的感覺好了很多。」

徐若熙同時也是這次經典賽中華隊國手，根據日本媒體報導，他今天使用的是日職用球而非經典賽用球，但對此徐若熙表示，不管是哪一種球，其實沒有太大差異。

軟銀隊今、明兩天在宮崎和經典賽日本隊代表隊進行熱身賽，之後就會來台進行兩場交流賽，25日對戰中信兄弟，26日與中華隊交手。徐若熙這次交流賽將會身披軟銀戰袍，於26日登板對決中華隊打者，他笑說：「我有信心，也一直都做好準備。」