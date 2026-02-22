快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。聯合報系資料照
徐若熙。聯合報系資料照

旅日投手徐若熙下本周將隨軟銀隊返台參與交流賽，今天他在日本宮崎進行Live BP（實戰投打練習），面對合計11名打者，被擊出3支安打，送出2次三振，最快球速達149公里，自認投球感覺比前一次更好。

徐若熙11日進行赴日後首次Live BP，但狀況不盡理想，面對8名打者被敲4支安打，之後他也持續進行調整，本周牛棚練投時找回好手感，讓軟銀總教練小久保裕紀大讚球質很好，投球動作也逐漸回到他在台灣狀態最好的時候。

今天徐若熙再進行返台前最後一次Live BP，狀況確實漸入佳境，徐若熙指出，和上一次實戰的表現相比，這次算是有拿出最佳的表現，無論是球的高低或是進壘位置都能夠掌握，「只做了一點點投球動作的修正，但投球的感覺好了很多。」

徐若熙同時也是這次經典賽中華隊國手，根據日本媒體報導，他今天使用的是日職用球而非經典賽用球，但對此徐若熙表示，不管是哪一種球，其實沒有太大差異。

軟銀隊今、明兩天在宮崎和經典賽日本隊代表隊進行熱身賽，之後就會來台進行兩場交流賽，25日對戰中信兄弟，26日與中華隊交手。徐若熙這次交流賽將會身披軟銀戰袍，於26日登板對決中華隊打者，他笑說：「我有信心，也一直都做好準備。」

經典賽 徐若熙 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊好消息！徐若熙逐漸找回狀態 軟銀監督：看過最好的一次

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

日職／徐若熙接受倉野信次指導 備戰經典賽盼儘早到位

經典賽／澳、韓一定要拿下 徐若熙、古林睿煬不無可能同場出賽

相關新聞

經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

旅日投手徐若熙下本周將隨軟銀隊返台參與交流賽，今天他在日本宮崎進行Live BP（實戰投打練習），面對合計11名打者，被...

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

兩名台美混血好手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），今年將代表中華隊參與世...

經典賽／龍仔大聯盟春訓受傷 中職會長蔡其昌：初步未骨折也無大礙

世界棒球經典賽開打在即，中華隊在大年初三（19）就恢復集訓，但卻傳出隊中戰將、台美混血好手「龍仔」龍（Jonathan ...

經典賽／每天都在持續進步 山本由伸再投1場才向日本隊報到

道奇隊今天展開大聯盟春訓熱身賽，日籍強投山本由伸在首戰擔綱先發，對戰天使隊投1.2局失2分，他預計會再出賽1場，之後飛回...

經典賽／龍仔左手肘被撞傷 美媒：WBC能否出戰23日再評估

台美混血好手「龍仔」龍（Jonathon Long）今天在大聯盟春訓守備時與跑者發生碰撞，導致左手肘扭傷，是否影響接下來...

經典賽／布雷克遞補加拿大隊 期待對決陳傑憲

世界棒球經典賽（WBC）加拿大隊將增添1名中職投手，統一7-ELEVEn獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。