經典賽／龍仔大聯盟春訓受傷 中職會長蔡其昌：初步未骨折也無大礙

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中即時報導
中職會長蔡其昌蔡其昌（右二）上午到台中市與球迷們碰面並發送歐告搖搖馬」小紅包。記者黃寅／攝影
世界棒球經典賽開打在即，中華隊在大年初三（19）就恢復集訓，但卻傳出隊中戰將、台美混血好手「龍仔」龍（Jonathan Long）受傷。中職會長蔡其昌上午證實此事，但表示好消息是初步沒有骨折，也沒有大礙。

蔡其昌上午到台中市與球迷們碰面並發送歐告搖搖馬」小紅包。他說，今天凌晨美國職棒芝加哥小熊隊有春訓的練習賽，我們的選手「龍仔」有一點衝撞，手有去撞到。聯盟的國際組早上有趕快跟小熊官方聯繫，初步確認他沒有骨折，傷勢初步也沒有特別太嚴重，但謹慎起見，今天會再進行比較仔細的檢查，應該明天會有比較仔細的結果，會再跟大家報告。

他說，好消息是初步沒有骨折也沒有大礙，這是不幸中的大幸，希望他能夠很健康。因為對這次台灣的經典賽來講，「龍仔」是一個很重要的戰力，希望一切都是虛驚一場。

