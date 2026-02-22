經典賽／每天都在持續進步 山本由伸再投1場才向日本隊報到

道奇隊今天展開大聯盟春訓熱身賽，日籍強投山本由伸在首戰擔綱先發，對戰天使隊投1.2局失2分，他預計會再出賽1場，之後飛回日本大阪向國家隊報到，投入今年世界棒球經典賽（WBC）。

山本今天首局投出3上3下、送出2次三振，道奇打線接著在2局上猛攻6分，山本2局下續投時，節奏稍微受到影響，接連被擊出3支安打，還有隊友的1次守備失誤，失2分，投30球後被換下場，合計1.2局送3K。

山本提到，從昨天的練習開始，自己的投球感覺更好了，但兩局的投球之間間隔太久，導致第2局開局時沒有那麼順。他也表示，目前無論是變化球或是整體的狀態，都能感覺自己每天持續在進步，接下來強度會再提升，希望能更快進入狀況。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上投手丘換投時，向山本說了一句「祝WBC好運」，原以為這是山本赴日前的最後登板，但山本透露，自己還會再先發1場才離隊，預計於台灣時間28日登板出戰巨人隊，之後飛往大阪和日本隊會合。

山本連兩屆參與經典賽，今年不僅是大聯盟選手身分參戰，還帶著去年世界大賽MVP的頭銜，成為今年日本隊陣中的王牌，預計將在3月6日擔任日本首戰先發投手，對決中華隊。

本屆經典賽大谷翔平預計不會登板，近期日本也陸續出現傷兵，包括平良海馬、石井大智、松井裕樹都因傷辭退，山本提到，「還是需要每個人都有好表現才能贏球，我作為日本隊的一員，會帶著責任感去比賽，大家在備戰比賽時都可能面臨受傷風險，但希望能齊心協力，全力以赴。」