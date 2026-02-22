經典賽／龍仔左手肘被撞傷 美媒：WBC能否出戰23日再評估

快訊

中央社／ 台北22日電
龍恩（Jonathon Long）。 截圖自龍恩IG
台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）今天在大聯盟春訓守備時與跑者發生碰撞，導致左手肘扭傷，是否影響接下來代表中華隊出戰世界棒球經典賽（WBC），球團23日將評估。

效力美國職棒芝加哥小熊隊的龍恩，連續2天在大聯盟春訓先發，繼昨天3打數1安打後，今天在對德州遊騎兵隊之戰擔任第4棒、一壘手，首局敲出滾地球出局，3局下打席就敲出強勁平飛安打。

4局上守備時卻發生意外，面對坎納（Mark Canha）敲出內野滾地球，游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）傳歪，導致在一壘的龍歪著身體接球，左手被坎納撞上，不僅球掉落形成安打，龍也痛苦倒地。

龍恩在經過防護員檢視後退場休息，根據美國媒體「芝加哥太陽報」報導，小熊隊指出，龍恩的左手肘因為比賽過程而扭傷，預計明天會再做評估。

龍恩原本預計在27日與中華隊會合，再一起前往日本參加3月開打的經典賽，但這個傷勢也導致他能否照原定計畫行動出現變數。

