經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
龍恩。 美聯社
龍恩。 美聯社

兩名台美混血好手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild），今年將代表中華隊參與世界棒球經典賽（WBC），兩人今天（22日）都在大聯盟春訓熱身賽亮相，其中龍恩在比賽中與跑者發生碰撞，造成左手肘拉傷，參賽狀況待觀察。

效力於芝加哥小熊隊的龍恩，昨天在熱身賽首戰就有安打表現，今天在對上遊騎兵隊的比賽，擔任先發第4棒、一壘手，首打席擊出游擊滾地球出局，接著在3局下從康崔爾（Cal Quantrill）手中擊出安打，連續兩場比賽敲安打。

然而4局上龍恩在守備時，為了接球跳起來伸長手，左手因此和跑者坎納（Mark Canha）發生碰撞，當下他就痛苦倒地，之後因傷退場，根據美國媒體的初步消息指出，他是左手肘拉傷，狀況還有待小熊隊公布。

龍恩原本預計將在2月27日提前來台與中華隊會和，先熟悉隊友後再與球隊一同搭包機，前往日本宮崎進行熱身賽，但如今在大聯盟春訓熱身賽期間意外傳傷情，是否會影響參賽狀況仍未明。

另一名將參與經典賽的外野手費爾柴德，去年季後與守護者隊簽下小聯盟合約，今天他在大聯盟熱身賽面對前東家紅人隊替補上場，5局下首次打擊機會擊出飛球出局，7局下則是遭到三振，兩次打擊機會沒有敲出安打。

