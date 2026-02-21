經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2培證英雄 古林睿煬先發失2分

中華隊備戰3月開打的經典賽，放完年假後於初三起在台北大巨蛋進行第二階段集訓，今天（21日）與韓職培證英雄隊進行熱身賽，賽事閉門進行，不開放媒體及觀眾入場，根據中華職棒提供之資訊，兩隊最終以2：2握手言和。

中華隊年後在大巨蛋將進行3場熱身賽，都是閉門進行，今天首戰面對培證英雄，共動用6名投手，古林睿煬先發2局，被敲3支安打，失2分，「美美」鄭浩均中繼2局無失分，被敲2安、送出2次三振，胡智爲接著以25球投完2局，送出4次三振。

之後林詩翔、曾峻岳、孫易磊依序登板各投1局，皆未失分，其中孫易磊投出3上3下，包括1次三振，球速飆到155公里是全場最速。中華隊6位投手合計被敲出7支安打，送出9次三振。

中華隊打線則是面對培證英雄7名投手敲出6支安打，另獲得7次四死球保送；張育成單場雙安演出，包含1分打點的追平安打。