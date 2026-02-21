經典賽／關注龍仔春訓敲安 陳傑憲：想向他學習
將代表中華隊出戰世界棒球經典賽的台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long），今天在大聯盟春訓首戰敲出安打，「台灣隊長」陳傑憲也有關注，期待早日會合，想向對方多多挖寶。
效力小熊隊的龍恩參加大聯盟春訓，今天擔任第1棒、一壘手就繳出3打數1安打的表現。參加中職統一獅隊開訓典禮的陳傑憲透露，有觀看龍恩的春訓表現，「他的揮棒好漂亮，相信有我們可以學習的地方，想跟他學習一些技巧。」
龍恩預計在27日就開始參與中華隊的訓練，28日一起飛往日本準備接下來的經典賽官辦熱身賽、正式賽。陳傑憲表示，不僅是龍恩或費爾柴德（Stuart Fairchild）兩位混血好手，包含旅外球員在內，也希望能在前往日本前先互相熟悉，「謝謝他們願意提前過來。」
