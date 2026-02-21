經典賽／布雷克遞補加拿大隊 期待對決陳傑憲

世界棒球經典賽（WBC）加拿大隊將增添1名中職投手，統一獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）以遞補方式入選，他期待有機會對上中華隊，甚至與隊友陳傑憲交手。

中職統一獅今天在台南棒球場舉辦開訓典禮，領隊蘇泰安恭喜陣中入選經典賽中華隊的成員，另外也公布除了原先入選加拿大隊的喬登（Jordan Balazovic）外，布雷克也將代表加拿大出征。

蘇泰安接受媒體聯訪時透露，加拿大隊因有球員退賽，因此徵詢布雷克的意願，布雷克跟球團討論後，表達高度個人意願，球團也願意放行，不過喬登與布雷克都將有投球限制，「這幾天就會準備回加拿大，希望他們不要受傷，結束後盡快歸隊。」

布雷克表示，在春節期間收到加拿大隊的徵詢，溝通時間比較急促，自己了解是有投手因為保險問題退賽，才有這個機會，「很開心能代表國家比賽。」這是他第3次穿上加拿大隊戰袍，上一次已是2019年世界12強棒球賽。

因為今天才正式確定，布雷克透露，喬登也是剛得知，「他很開心地祝賀我。」布雷克還沒思考若在經典賽對上中華隊想對決的打者，「或許陳傑憲這些隊友吧，對決起來會比較有趣。」

今年獅隊春訓少了布雷克的老搭檔林岱安，這位主力捕手新球季轉戰富邦悍將隊，布雷克坦言得知消息時很難過，但也理解這是為他自己跟家人做出的決定，「很期待跟他對決，可能會偷笑一下吧，也要注意不要手滑了。」