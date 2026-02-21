經典賽／王彥程先發對決南韓 投2局送1K無失分

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽（WBC），昨天起在日本沖繩展開熱身賽，今天（21日）第二場比賽對上韓職韓華鷹隊。南韓隊派出38歲左投柳賢振先發；韓華鷹隊則由今年赴韓發展的25歲台灣左投王彥程應戰，先發2局無失分。

王彥程過去在日職樂天金鷲隊效力7年都是育成選手身份，今年以「亞洲外援」身份轉戰韓職發展，成為韓職史上第二位台灣選手，也是韓華鷹隊史第一人。王彥程先前被列入經典賽中華隊集訓名單，但最終沒獲正選，被視為是一大遺珠，引發台、韓雙方的熱議。

今年王彥程為了備戰經典賽，加入韓華鷹隊春訓也持續適應WBC用球，確定落榜後換回韓職用球。他在上周於澳洲迎接春訓首場熱身賽，對戰澳洲職棒墨爾本王牌隊投2局失1分。韓華鷹近日移師沖繩進行第二階段春訓，王彥程今天再登板對決WBC南韓隊。

王彥程首局面對南韓隊，先讓開路先鋒申珉宰擊出左外野飛球出局，接著三振安賢民，再讓金倒永擊出游擊滾地球出局，首局用11球投出3上3下。第2局王彥程續投，第1球被文保景敲出中外野安打，之後連續解決具滋昱、盧施煥和文賢彬，完成2局的投球任務。

此戰王彥程共投2局用25球，被敲出1支安打，有1次三振，沒有失分，南韓職棒（KBO）轉播顯示之最快球速為145公里。南韓隊先發左投柳賢振同樣來自韓華鷹隊，這次睽違16年再戰經典賽，今天對母隊投2局無失分。