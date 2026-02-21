快訊

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

經典賽／王彥程先發對決南韓 投2局送1K無失分

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程。圖／中華職棒聯盟提供(資料照)
王彥程。圖／中華職棒聯盟提供(資料照)

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽（WBC），昨天起在日本沖繩展開熱身賽，今天（21日）第二場比賽對上韓職韓華鷹隊。南韓隊派出38歲左投柳賢振先發；韓華鷹隊則由今年赴韓發展的25歲台灣左投王彥程應戰，先發2局無失分。

王彥程過去在日職樂天金鷲隊效力7年都是育成選手身份，今年以「亞洲外援」身份轉戰韓職發展，成為韓職史上第二位台灣選手，也是韓華鷹隊史第一人。王彥程先前被列入經典賽中華隊集訓名單，但最終沒獲正選，被視為是一大遺珠，引發台、韓雙方的熱議。

今年王彥程為了備戰經典賽，加入韓華鷹隊春訓也持續適應WBC用球，確定落榜後換回韓職用球。他在上周於澳洲迎接春訓首場熱身賽，對戰澳洲職棒墨爾本王牌隊投2局失1分。韓華鷹近日移師沖繩進行第二階段春訓，王彥程今天再登板對決WBC南韓隊。

王彥程首局面對南韓隊，先讓開路先鋒申珉宰擊出左外野飛球出局，接著三振安賢民，再讓金倒永擊出游擊滾地球出局，首局用11球投出3上3下。第2局王彥程續投，第1球被文保景敲出中外野安打，之後連續解決具滋昱、盧施煥和文賢彬，完成2局的投球任務。

此戰王彥程共投2局用25球，被敲出1支安打，有1次三振，沒有失分，南韓職棒（KBO）轉播顯示之最快球速為145公里。南韓隊先發左投柳賢振同樣來自韓華鷹隊，這次睽違16年再戰經典賽，今天對母隊投2局無失分。

經典賽 王彥程

延伸閱讀

經典賽／雙台將春訓亮相 龍恩敲安、鄭宗哲獲保送

經典賽／混血好手龍入選中華隊 喊話榮幸代表台灣

棒球／韓職樂天巨人完成台南春訓任務 桃園搭機離境

經典賽／中華隊好消息！徐若熙逐漸找回狀態 軟銀監督：看過最好的一次

相關新聞

經典賽／王彥程先發對決南韓 投2局送1K無失分

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽（WBC），昨天起在日本沖繩展開熱身賽，今天（21日）第二場比賽對上韓職韓華鷹隊。南韓隊派出...

經典賽／中華隊好消息！徐若熙逐漸找回狀態 軟銀監督：看過最好的一次

世界棒球經典賽3月初開打，中華隊主力投手徐若熙11日在Live BP（實戰投打練習）被打爆，且最快球速僅148公里，讓許多台灣球迷感到擔憂，改姿勢造成負面影響。如今傳出好消息，日職軟銀隊監督小久保裕紀

經典賽／雙台將春訓亮相 龍恩敲安、鄭宗哲獲保送

美國職棒大聯盟春訓熱身賽今天開打，轉戰波士頓紅襪隊的鄭宗哲先發選到保送上壘，效力芝加哥小熊隊的台美混血好手「龍仔」龍（J...

經典賽／混血好手龍入選中華隊 喊話榮幸代表台灣

台美混血好手龍這次入選世界棒球經典賽台灣代表隊30人名單，並預計於27日加入台灣隊訓練，他今天透過影片表示，很榮幸代表台...

經典賽／警戒南韓、台灣！日本隊已派遣教練團親自情蒐

經典賽即將於3月初開打，日本被視為C組最強球隊，據日媒「體育報知」報導，總教練井端弘和已派出2名教練團成員，親自情蒐南韓及中華隊最新情況。 南韓隊目前在沖繩集訓，為觀看他們與韓職球隊進行的練習賽

經典賽／南韓終結者人選歐布萊恩傷退 20歲金澤延遞補參賽

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，南韓隊今年要力拚重返8強，找來4名大聯盟韓裔球員助陣，但原本被設定為終結者人選的歐布萊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。