中央社／ 台南21日電
「龍仔」龍恩（Jonathon Long）。 美聯社
大聯盟春訓熱身賽今天開打，轉戰紅襪隊的鄭宗哲先發選到保送上壘，效力小熊隊台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）則有安打演出。

24歲野手鄭宗哲在休賽季4度被放入指定讓渡名單（DFA），從最初的海盜隊到光芒隊、大都會隊及國民隊，最終在紅襪隊落腳，也在今天的春訓首戰亮相。

鄭宗哲擔任先發第7棒、游擊手，面對東北大學哈士奇棒球隊，2局下首打席敲出中外野飛球出局，3局下則敲出滾地球出局，5局下選到保送上壘後，在6局上的守備更替時被換下場。

入選今年世界棒球經典賽（WBC）中華隊的龍恩也在今天小熊隊對上白襪隊之戰上場，擔任先發第1棒、一壘手，首打席被三振出局，2局下敲出滾地球出局，5局下則在2出局後敲出一壘安打，在6局上退場結束任務。

兩位經典賽中華隊代表的春訓首戰，鄭宗哲2打數無安打，有1次保送上壘；龍恩則是3打數1安打，另有1次三振。

相關新聞

經典賽／中華隊好消息！徐若熙逐漸找回狀態 軟銀監督：看過最好的一次

世界棒球經典賽3月初開打，中華隊主力投手徐若熙11日在Live BP（實戰投打練習）被打爆，且最快球速僅148公里，讓許多台灣球迷感到擔憂，改姿勢造成負面影響。如今傳出好消息，日職軟銀隊監督小久保裕紀

經典賽／警戒南韓、台灣！日本隊已派遣教練團親自情蒐

經典賽即將於3月初開打，日本被視為C組最強球隊，據日媒「體育報知」報導，總教練井端弘和已派出2名教練團成員，親自情蒐南韓及中華隊最新情況。 南韓隊目前在沖繩集訓，為觀看他們與韓職球隊進行的練習賽

經典賽／雙台將春訓亮相 龍恩敲安、鄭宗哲獲保送

美國職棒大聯盟春訓熱身賽今天開打，轉戰波士頓紅襪隊的鄭宗哲先發選到保送上壘，效力芝加哥小熊隊的台美混血好手「龍仔」龍（J...

經典賽／混血好手龍入選中華隊 喊話榮幸代表台灣

台美混血好手龍這次入選世界棒球經典賽台灣代表隊30人名單，並預計於27日加入台灣隊訓練，他今天透過影片表示，很榮幸代表台...

經典賽／南韓終結者人選歐布萊恩傷退 20歲金澤延遞補參賽

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，南韓隊今年要力拚重返8強，找來4名大聯盟韓裔球員助陣，但原本被設定為終結者人選的歐布萊...

經典賽／孫易磊增肌變好壯 古林睿煬：他真的像馬耶！

歷經一個休賽季，日職火腿隊21歲投手孫易磊的增肌計畫成效顯著，春訓時讓火腿總教練新庄剛志大呼「腳變得像馬一樣壯」，同在火...

