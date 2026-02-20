經典賽／混血好手龍入選中華隊 喊話榮幸代表台灣

台美混血好手龍這次入選世界棒球經典賽台灣代表隊30人名單，並預計於27日加入台灣隊訓練，他今天透過影片表示，很榮幸代表台灣，並期待看見熱情的球迷。

擁有台灣血緣的美國職棒大聯盟（MLB）克里夫蘭守護者隊外野手費柴德（Stuart Fairchild）、小聯盟芝加哥小熊隊內野手龍（Jonathon Long），這次雙雙入選經典賽台灣隊30人名單，預料將成為衝擊8強複賽的重要戰力。

年僅24歲的龍今天透過影片向台灣球迷問好，並分享很榮幸代表台灣參加世界棒球經典賽，同時期待能夠先抵達台北與球隊會合，預計於2月27日在台北大巨蛋首次加入台灣隊訓練，「我也很期待在那邊見到所有熱情的球迷。」

備戰將於3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），台灣隊從1月15日開始在高雄國家訓練中心展開第1階段集訓，目前則回到台北大巨蛋進行第2階段集訓，同時26日、27日將在2026台日棒球國際交流賽分別迎戰日職軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士。