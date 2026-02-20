經典賽／中華隊好消息！徐若熙逐漸找回狀態 軟銀監督：看過最好的一次

世界棒球經典賽3月初開打，中華隊主力投手徐若熙11日在Live BP（實戰投打練習）被打爆，且最快球速僅148公里，讓許多台灣球迷感到擔憂，改姿勢造成負面影響。如今傳出好消息，日職軟銀隊監督小久保裕紀認證徐若熙的狀態逐漸重回巔峰。

徐若熙去年賽季結束後，以3年150億日圓合約重磅加盟軟銀，受到台日球迷關注，軟銀也放行徐若熙為中華隊出征經典賽。不過徐若熙日前在Live BP面對8名打者被敲4支安打，退場時露出苦笑，還有報導指出徐若熙調整投球姿勢，引發球迷擔憂。

不過根據日媒「體育報知」今天報導，徐若熙今天在牛棚練投，獲得軟銀監督小久保裕紀高度評價，「今天是我目前看過最好的一次，球質很強，投球動作也逐漸回到他在台灣狀態最好的時候。 」

徐若熙預計將參加24日起，軟銀前往台灣移地比賽的行程，並在當地直接與中華隊會合。徐若熙表示：「在投球動作上，感覺越來越順，正一步一步找回和在台灣的相同感覺。為了實戰，我心理層面也一直保持隨時上場的準備。」