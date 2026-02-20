經典賽／警戒南韓、台灣！日本隊已派遣教練團親自情蒐

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本投手教練吉見一起（右）。圖／中華棒球協提供（資料照）
經典賽即將於3月初開打，日本被視為C組最強球隊，據日媒「體育報知」報導，總教練井端弘和已派出2名教練團成員，親自情蒐南韓及中華隊最新情況。

南韓隊目前在沖繩集訓，為觀看他們與韓職球隊進行的練習賽，日本隊比賽當天就派出金子誠教練前往觀察。

中華隊26日與日職軟銀隊、27 日與火腿隊，在台北大巨蛋舉行交流賽，屆時將派吉見一起投手教練親自前往觀戰。

井端弘和表示：「我們會以這些內容為基礎，由教練團更新最新情報，並隨時聯絡、討論，這樣的工作每天都會進行。」雖然日本早就蒐集過參賽球員們的資料，但井端弘和認為：「他們應該會在休賽季針對弱點加以改善，休賽季究竟引進什麼、做哪些調整，有些部分不親眼看，是無法掌握的。」

井端弘和本人也已正式展開對交手國家的研究工作，「資料會不斷送過來，一定要掌握最新的資訊。」

經典賽 WBC中華隊 井端弘和

