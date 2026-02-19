經典賽／南韓終結者人選歐布萊恩傷退 20歲金澤延遞補參賽

世界棒球經典賽（WBC）開打倒數，南韓隊今年要力拚重返8強，找來4名大聯盟韓裔球員助陣，但原本被設定為終結者人選的歐布萊恩（Riley O’Brien）因小腿受傷退出，遞補人選今天（19日）公布，由韓職斗山熊隊20歲守護神金澤延參戰。

南韓隊在今年經典賽30人名單中網羅4名韓裔好手，其中效力於紅雀隊的30歲投手歐布萊恩在春訓期間出現小腿不適的狀況，如今確定無法參賽，讓南韓隊戰力再受影響。

今天南韓隊公布，由年僅20歲的金澤延遞補歐布萊恩入列，他曾在2023年來台參與U18世界盃，並且入選大會全明星隊後援投手，當年成為斗山熊隊的選秀第一指名，2024年菜鳥球季就成為球隊的終結者，2024年世界12強賽也披上南韓隊戰袍出賽。

金澤延雖有被列入南韓隊1月赴塞班島移地訓練的大名單中，但沒有進入30人正選名單，如今則是因歐布萊恩傷退而遞補參賽。金澤延表示，WBC是每位球員都想參加的比賽，「能代表國家就是榮耀，無論教練團給我什麼角色，只要站上投手丘，就會全力守住。」

南韓隊已連續三屆經典賽在預賽止步，今年要全力爭取複賽門票，組隊過程卻傷兵頻傳，大聯盟選手包括金河成、宋成文在名單公布前就因傷確定無緣參賽，之後包括韓職「火球男」文東珠、捕手崔在勳，以及先發投手人選元兌仁、終結者歐布萊恩都陸續掛傷號退出國家隊，戰力影響不小。