經典賽／孫易磊增肌變好壯 古林睿煬：他真的像馬耶！

歷經一個休賽季，日職火腿隊21歲投手孫易磊的增肌計畫成效顯著，春訓時讓火腿總教練新庄剛志大呼「腳變得像馬一樣壯」，同在火腿隊的旅日投手古林睿煬看到時也嚇一大跳，「他真的像馬耶！」

孫易磊在2023年高中畢業後加盟火腿隊，去年轉為支配下選手並完成一軍初登板，但他的養成計畫仍按部就班進行中，去年球季他就持續增肌，從去年季初時體重約87公斤，今年春訓已增至到96公斤。

孫易磊透露：「去年一整年都在增肌，球隊對我在比賽中的表現比較沒有那麼要求，可以好好做重訓，是增肌成功的一大因素。」但體重和身型的變化，讓他在去年球季後半段也經過一段陣痛期，「身體變了很多，投球角度也變得不太一樣，丟起來的流暢度和季初不同，找不到最好的姿勢。」然而但他利用休賽季好好調整，已慢慢找回應有的感覺。

今年孫易磊首度隨火腿隊一軍春訓，身材的變化讓大家都十分「有感」，古林睿煬直呼：「怎麼幾個月不見，他就變那麼大隻，真的很好奇他做了什麼？去年我們滿多時間都會待在一起，那時候還沒有注意到，是春訓他牛棚站在我旁邊，我看到想說，哇他腳怎麼那麼壯！」

古林睿煬也十分好奇孫易磊做了什麼，他笑說：「我沒有問他原因，但我想把他的褲子拿來套套看，是他褲子做得比較緊，還是他變比較粗？」古林也提到，孫易磊在賽季中持續做肌肥大的課表，算是比較少見，「以我的成長環境，還是會以比賽為主，他這套養成，或許是大家可以參考的方向。」