經典賽／20歲張峻瑋拚WBC 35歲陳冠宇勉勵做自己

中央社／ 台北19日電
世界棒球經典賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開第2階段集訓，日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋加入訓練。記者林伯東／攝影
旅日福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋今天加入經典賽中華隊集訓，陣中最資深的陳冠宇聊天時勉勵他，20歲就可以打一級賽事不要緊張、場上做自己。張峻瑋自己也希望可以發揮最好實力。

日本職棒福岡軟銀鷹隊20歲投手張峻瑋是本次世界棒球經典賽（WBC）中華隊最年輕球員，與最資深的投手陳冠宇差15歲；張峻瑋表示，第一天加入團隊有點緊張，想要多認識隊友、知道每個人的習慣，資深隊友們人都滿好的、會分享很多事情。

張峻瑋透露有和陳冠宇聊天，陳冠宇分享自己20歲時在做什麼，「學長跟我說，我20歲就可以進來團隊一起打一級賽事，要我不要緊張、做好自己。」

首度披上國家隊戰袍打一級國際賽，張峻瑋也提到，不要去看年紀，教練團相信他，就希望想辦法發揮到最好，軟銀球團的教練也有鼓勵他，說中華隊陣容很強。

張峻瑋先前在日職春訓有實戰投打練習（LiveBP），也有一場實戰出賽，但都不是使用經典賽比賽用球，只有平時傳接球時會接替使用經典賽用球，平時也會找機會摸球適應，經典賽比賽用球比日職大顆，但他表示自己的手沒有這麼大，還在調整出手感覺。

