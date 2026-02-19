經典賽／一級國際賽初體驗 張峻瑋：要覺得自己一定可以發揮到最好

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
張峻瑋。 記者林伯東／攝影
張峻瑋。 記者林伯東／攝影

效力於日職軟銀隊的20歲育成投手張峻瑋，今天（19日）首度加入經典賽中華隊集訓，身為陣中最年輕的一員，即將迎接個人生涯首次的頂級國際賽事，張峻瑋說：「既然球隊都相信我了，就要把自己的實力拉到跟這些學長一樣。」

張峻瑋過去曾參與U18世界盃、U23世界盃及去年亞錦賽，但入選一級國際賽事則是初體驗，他透露，得知入選的當下其實有些緊張，「因為完全沒有跟這些球員一起組隊過，第一次打一級賽事，滿緊張的。」

今天加入集訓第一天，全隊最年輕的張峻瑋碰巧和全隊最年長的35歲左投陳冠宇站在一起，兩人就聊了起來，張峻瑋說：「學長分享自己20歲的時候在幹嘛，我20歲的時候就可以進來跟他們打這個比賽，他就叫我不要緊張，把自己做好就好。」

即使在日職還只是育成選手，一、二軍都還沒有出賽紀錄，但能披上中華隊戰袍參與經典賽，張峻瑋盼將帶著自信應戰，「既然球隊都相信我了，我要把自己的實力拉到跟這些學長一樣，如果說經驗不太夠，那教練也不會選我，所以就是要覺得自己一定可以發揮到最好。」

在日本春訓期間，軟銀隊教練也送上鼓勵和叮嚀，張峻瑋表示：「他們就叫我千萬不要受傷，也說我們一定可以贏日本，他們說看我們這次的陣容滿強的，我就說，我們該做的就會做到最好。」

返台加入集訓之前，張峻瑋在春訓期間已投過一次實戰投打練習，以及一次實戰，但使用的仍是日職用球，僅用WBC用球投了兩次牛棚，他提到，WBC用球比日職用球更大顆，自己的手沒有那麼大，因此還要調整出手的感覺。

今天加入中華隊後，張峻瑋才要正式開始切換成經典賽備戰模式，使用WBC用球並且首次嘗試PitchCom和投球時鐘，只是今天首次使用PitchCom就出現小插曲，張峻瑋笑說：「今天耳機突然沒有聲音，學長就用手比3，我以為他在跟我比ok，然後我就做錯了⋯⋯。」

經典賽

