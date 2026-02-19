經典賽／孫易磊適應WBC用球 試感受教練團甜蜜負擔
北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊加入經典賽中華隊集訓，他笑說有試著排中華隊的先發陣容、感受教練團「甜蜜負擔」；對於比賽用球較滑、施力不容易，都還在調整適應中。
孫易磊有先在1月15日加入世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓，之後返日參加日職春訓，今天再加入在台北大巨蛋展開的中華隊第2階段集訓。
孫易磊回到日本春訓有2場實戰，都是使用經典賽比賽用球，他表示，2場實戰感覺球路、球威、球質都不錯，再來就是要想辦法壓低球的位置、變化球的角度。
對於經典賽比賽用球，孫易磊坦言不太好掌握，球比較大顆，縫線比較寬、比較薄，也比較滑，光是投直球就會受到影響，施力的面積需要更大，扣球比較費力，至於投球計時器，在牛棚、實戰節奏會加快，會比較喘一點，但習慣了就好。
對於中華隊陣容，孫易磊笑說，有試著自己排一下先發打序和投手安排，這個團隊競爭力足夠，可以感受到教練團「甜蜜的負擔」，可以加入這麼強的團隊是很好的機會。
先前曾受日媒訪問談起經典賽與日本交手，孫易磊沒有特別指出想要對決的人，孫易磊解釋，如果想要拿下最好的成績，不只日本是對手，現階段大家都還在調整，結果會怎麼樣沒人可以預測，所以沒有特別點名想要對決的對手。
