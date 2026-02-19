快訊

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

和熟客集資…25張中19張！ 永和日料店夫妻驚喜刮出百萬

經典賽／孫易磊適應WBC用球 試感受教練團甜蜜負擔

中央社／ 台北19日電
世界棒球經典賽台灣隊19日在台北大巨蛋展開第2階段集訓，旅日投手孫易磊（前）加入訓練。中央社
世界棒球經典賽台灣隊19日在台北大巨蛋展開第2階段集訓，旅日投手孫易磊（前）加入訓練。中央社

北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊加入經典賽中華隊集訓，他笑說有試著排中華隊的先發陣容、感受教練團「甜蜜負擔」；對於比賽用球較滑、施力不容易，都還在調整適應中。

孫易磊有先在1月15日加入世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓，之後返日參加日職春訓，今天再加入在台北大巨蛋展開的中華隊第2階段集訓。

孫易磊回到日本春訓有2場實戰，都是使用經典賽比賽用球，他表示，2場實戰感覺球路、球威、球質都不錯，再來就是要想辦法壓低球的位置、變化球的角度。

對於經典賽比賽用球，孫易磊坦言不太好掌握，球比較大顆，縫線比較寬、比較薄，也比較滑，光是投直球就會受到影響，施力的面積需要更大，扣球比較費力，至於投球計時器，在牛棚、實戰節奏會加快，會比較喘一點，但習慣了就好。

對於中華隊陣容，孫易磊笑說，有試著自己排一下先發打序和投手安排，這個團隊競爭力足夠，可以感受到教練團「甜蜜的負擔」，可以加入這麼強的團隊是很好的機會。

先前曾受日媒訪問談起經典賽與日本交手，孫易磊沒有特別指出想要對決的人，孫易磊解釋，如果想要拿下最好的成績，不只日本是對手，現階段大家都還在調整，結果會怎麼樣沒人可以預測，所以沒有特別點名想要對決的對手。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／火腿隊友刺探敵情 古林威脅隊友「別再問了」

經典賽／林安可25日報到 徐若熙交流賽代表軟銀對戰中華隊

經典賽／中華隊初三開工！古林睿煬、孫易磊、張峻瑋加入

經典賽／中華隊初三大巨蛋開訓！王建民與郭泓志互傳球 中職：幸福

相關新聞

經典賽／火腿隊友刺探敵情 古林威脅隊友「別再問了」

日職日本北海道火腿鬥士隊兩名台灣投手古林睿煬、孫易磊結束母隊春訓返台，今天（19日）加入中華隊集訓，切換成經典賽備戰模式...

經典賽／中華隊初三開工！古林睿煬、孫易磊、張峻瑋加入

經典賽中華隊放完年假，今天（19日）移師台北大巨蛋展開第二階段集訓，3名旅日球員古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）及張峻瑋...

經典賽／台日戰對決山本由伸 曾豪駒：想辦法擁抱這個壓力

經典賽預賽C組最受矚目的「台日大戰」將在3月6日晚間開打，日本隊預計要排出道奇隊強投山本由伸先發，對此中華隊總教練曾豪駒...

經典賽／中華隊初三大巨蛋開訓！王建民與郭泓志互傳球 中職：幸福

備戰經典賽的中華棒球隊，在過年短暫休息幾天，於今日大年初三，到台北大巨蛋恢復訓練，中華職棒官方臉書上午釋出短片，是投手教練王建民與擔任後勤團隊之一的郭泓志兩人互相傳球，中華職棒還打上字幕，「這是可以免

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

世界棒球經典賽（WBC）將在3月5日揭開序幕，大聯盟官網今天（19日）從20支參賽隊伍中各挑出一名「關鍵人物」，中華隊由...

經典賽／亞洲3強隔17年再同組 中華隊不一樣

世界棒球經典賽過去舉辦五屆，日本全數安抵八強，南韓兩度晉級，中華隊則是僅一次拿到八強門票，亞洲三強時隔十七年再度同組交鋒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。