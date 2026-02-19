經典賽／孫易磊增肌變壯古林睿煬驚呼 調整找回投球感覺

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊整年增肌有成效，隊友古林睿煬笑稱想試穿孫易磊褲子；孫易磊說，增肌一開始影響流暢度，經休賽季調整、找回好的投球動作和感覺。

孫易磊先前回火腿參加春訓，火腿總教練新庄剛志驚呼孫易磊腿壯得像馬，引發討論；古林睿煬今天受訪笑說，短時間不見，春訓牛棚一站在旁邊有嚇到、孫易磊變超壯。

古林睿煬還開玩笑說，想套看看孫易磊褲子，「看是真的變很壯、還是褲子做比較緊」，還稱讚孫易磊有很多值得學習的地方，主要是心態很強、可學習怎麼面對比賽、怎麼調整。

孫易磊表示，去年整季都在增肌，球隊對他的比賽表現要求沒太多，讓他專心重量訓練，是增肌成功一大要素，整年增加快10公斤，肌肉量有明顯改變。

不過，孫易磊說，整季增肌到後半段有些不太舒服，身體改變、體重增加，投球角度也不太一樣，影響投球流暢度，感覺有點卡卡、找不到最好姿勢，但經休賽季調整，稍微找回動作、目前感覺已好很多。