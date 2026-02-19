經典賽／火腿隊友刺探敵情 古林威脅隊友「別再問了」

日職日本北海道火腿鬥士隊兩名台灣投手古林睿煬、孫易磊結束母隊春訓返台，今天（19日）加入中華隊集訓，切換成經典賽備戰模式，面對火腿隊友刺探敵情，古林笑說，自己都開玩笑威脅隊友別再問了，「不然我就把你的數據丟給中華隊。」

古林睿煬、孫易磊日前結束火腿隊春訓，在隊友的祝福下回台投入中華隊備戰，古林睿煬透露，「當時集合，就說希望大家都加油、保持健康、東京見。」而古林自己的心願，「我希望我可以健健康康回來、健健康康回去。」

火腿隊兩名台灣投手代表中華隊參與經典賽，另有伊藤大海及北山亘基入選日本隊，而台日將預賽就會碰頭，兩邊也互探情報，古林睿煬笑說：「他們就一直猜我們到底誰會丟哪一場，我就威脅他，『你不要再說了，你再問我就把你的數據丟給中華隊。』」

在回到台灣之前，古林睿煬春訓期間已投過一次實戰投打練習和一場隊內紅白戰，他提到，兩次都有自己想做的事，丟完後也還有一些地方需要修正，希望自己能盡快調整回來。

古林睿煬在紅白戰登板的狀況，火腿總教練新庄剛志也看出他的動作有些不同，他自己雖然沒有太大的感覺，但他過去在統一獅隊的總教練、目前中華隊投手教練林岳平，第一時間就關心他的狀況，「有一些動作可能有點跑掉，那時候他（林岳平）有馬上私訊我，但訊息講不清楚，就趁這段時間趕快討論一下。」