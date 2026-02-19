經典賽／古林睿煬動作稍跑掉 加入集訓林岳平助調整

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天加入經典賽中華隊第2階段集訓，古林睿煬表示，在日本實戰時動作有些跑掉，第一時間林岳平有聯繫他，今天更詳細討論。

古林睿煬有先加入世界棒球經典賽（WBC）中華隊第1階段集訓，之後返日參加球隊春訓，今天再度回到中華隊、加入在台北大巨蛋展開的第2階段集訓。

日本職棒春訓期間有2次實戰、都是使用經典賽比賽用球，古林睿煬表示，14日實戰狀況比較多，用球數偏多、投得比較沒有效率，也確實動作有點跑掉，但還有一些時間，希望可以快點調整好。

古林睿煬表示，日職第2場實戰後、經典賽投手教練林岳平就有私訊他，林岳平也是過往效力中華職棒統一7-ELEVEn獅隊時熟悉的教練，有些訊息上說不清楚的東西，今天碰到面有再討論、想辦法找出方法。

面對3月就要舉行的經典賽，古林睿煬表示，每天的狀況都不一樣，要在這個時間點把狀況拉到最好並維持住，是很難的事情，盡量想辦法做到控制場面、面對比賽。

對於經典賽比賽用球和投手出手秒數限制，古林睿煬表示，比賽用球縫線的適應，本身比較沒有這麼敏感，但確實有感受到不一樣，要持續嘗試看用這顆球可以投出什麼、找出方法和配球面對打者，至於出手時間限制部分，是主要需要適應的地方。