經典賽／林安可25日報到 徐若熙交流賽代表軟銀對戰中華隊

世界棒球經典賽中華隊今天展開第2階段集訓，旅日投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋加入，總教練曾豪駒透露，林安可預計25日報到，徐若熙預計26日交流賽代表軟銀對中華隊出賽。

備戰3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天在台北大巨蛋展開第2階段集訓，旅日3名投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋加入；中華隊總教練曾豪駒表示，古林睿煬、孫易磊在日本春訓就有實戰，目前逐步拉高強度，不擔心兩人的狀況，目前主要就是維持身體狀況。

先前旅日埼玉西武獅隊野手林安可春訓階段出現背部不適，曾豪駒表示，有持續追蹤林安可情況，身體沒有太大的問題，預計25日就會返台加入集訓。

至於福岡軟銀鷹隊投手徐若熙，曾豪駒表示，目前按照軟銀隊的規劃，會在月底台日棒球國際交流賽中讓徐若熙對中華隊登板。

中華隊今天展開第2階段集訓，接下來將安排3場閉門比賽，分別於21、22日與韓職球隊交手，24日與中職富邦悍將交手，曾豪駒希望藉此讓球員拉高比賽強度；接著會有2場對外「台日棒球國際交流賽」，將分別為26日與軟銀交手、27日與北海道日本火腿鬥士隊交手。