經典賽／中華隊「神之左手」幫忙 郭泓志助球員調整

中央社／ 台北19日電
世界棒球經典賽台灣隊19日在台北大巨蛋展開第2階段集訓，退役球星郭泓志（右）也現身，中職會長蔡其昌透露，教練團希望借助「神之左手」幫忙餵球、協助球員做更好調整。中央社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天在台北大巨蛋展開第2階段集訓，退役球員郭泓志也到場。中職會長蔡其昌說，教練團希望借助「神之左手」幫忙餵球、協助球員做更好調整。

備戰WBC，中華職業棒球大聯盟去年5月就宣布邀旅外經驗豐富的退役球員陳偉殷、郭泓志與富邦悍將隊副領隊林威助加入團隊，主要協助教練團關心與掌握旅外球員動態，提供團隊專業意見。

中華隊展開第2階段集訓，郭泓志到場；蔡其昌表示，林威助在悍將還有許多工作，陳偉殷也長期在美國，無法加入，中華隊總教練曾豪駒希望郭泓志加入團隊，借助「神之左手」幫忙餵球，讓打者調整更有臨場感。

特別感謝郭泓志幫忙的曾豪駒表示，郭泓志在美國職業棒球、國家隊經驗豐富，加入團隊可協助球員心態建立，面對比賽心態調適等，讓球員們獲益良多。

