經典賽／台日戰對決山本由伸 曾豪駒：想辦法擁抱這個壓力

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
中隊總教練曾豪駒。 記者林伯東／攝影
經典賽預賽C組最受矚目的「台日大戰」將在3月6日晚間開打，日本隊預計要排出道奇隊強投山本由伸先發，對此中華隊總教練曾豪駒表示，希望選手「回到最初衷的自己」，把自己該做的事情做好就好。

山本由伸連續兩屆經典賽參戰，上屆還是日職球員，今年則是大聯盟投手身份，且是去年世界大賽MVP，扛起本屆日本隊的王牌，也被安排投日本隊的首戰，對手就是台灣。

在山本由伸確定參與經典賽後，投第一戰的話題就時時被提起，曾豪駒說：「大家從之前就在講這個議題，但在這個比賽，遇到的所有對手都有一定的能力，就是先想辦法把自己做好，做好自己的策略、節奏，再透過情蒐去應對。」

曾豪駒指出，山本由伸無論是在日職或美職都有投出成績，「他就是一個很強勁的投手，再怎麼強勁的投手，都還是會遇到，所以去想他很強或是怎麼樣，對我們來說是一個壓力，但這個壓力，必須想辦法去擁抱他也好、去承受他，相信還是有機會和他做正面的對決。」

曾豪駒期許選手能回歸初衷，「把該做的事情做好，策略只要擬定好，就照著去做，因為很多時候如果有多餘的想法，可能在場上就會有多一點遲疑，不如回到自己身上，把自己該做的事情做好就好。」

