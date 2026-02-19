經典賽／張峻瑋加入中華隊集訓 曾豪駒續觀察適應力

這屆世界棒球經典賽（WBC）賽中華隊最年輕球員、20歲投手張峻瑋今天加入第2階段集訓，總教練曾豪駒說，接下來觀察張峻瑋場上調適能力，但能入選就代表有能力。

曾豪駒受訪表示，接下來主要觀察張峻瑋場上調適能力，包括WBC投球限制等節奏問題，希望張峻瑋可趁現在快點適應，球隊中有很多經驗很好的學長，相信大家會帶著張峻瑋。

效力日本職業棒球福岡軟銀鷹隊的張峻瑋去年曾代表中華隊打亞洲棒球錦標賽，在賽會中飆出生涯最速158公里，也將首度披上國家隊戰袍打一級國際賽事，今天向WBC中華隊報到、加入集訓。

曾豪駒表示，過去大家可能對張峻瑋較陌生，但從高中時期表現到去年亞錦賽，觀察到張峻瑋在場上感覺算是不會怯場，身體雖可能還算青澀，但場上還是能展現一定壓制能力。

他說，張峻瑋年紀與隊中學長差距大，有時遇這種狀況可能會產生壓力，但目前觀察張峻瑋還是可與學長、教練團聊天互動，代表不會陌生。