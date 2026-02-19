經典賽／MLB官網點名 日本近藤健介、韓國安賢民為關鍵球員

棒球迷引頸期盼的經典賽將於3月點燃戰火，美國職棒大聯盟MLB官網特別撰文列舉各參賽球隊的「關鍵球員」（keyplayer），中華隊被點名的是今年轉戰日職的「火球男」徐若熙。

大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）撰文指出，徐若熙效力中華職棒時期就是聯盟最頂尖的投手之一，去年春天經典賽資格賽他3又2/3局投球送出5次三振，以接近160公里的直球和犀利的滑球讓人印象深刻，也吸引到大聯盟球隊注意，但最終徐若熙選擇加盟日本職棒福岡軟銀。

除了徐若熙，文中也提及此次投手群還有響尾蛇潛力新秀林昱珉，以及大聯盟新秀林維恩及陳柏毓等，但論及球質或球威，徐若熙可能是其中最出類拔萃的。

至於與中華隊分在同組的日本隊，克雷爾則點名老將近藤健介最關鍵。克雷爾指出，近藤健介或許不如大谷翔平或山本由伸那樣擁有世界級的知名度和世界大賽冠軍戒指，也沒有像村上宗隆或岡本和真那樣新簽下的大聯盟合約，但近藤在2023年經典賽發揮了至關重要的作用。

那一年，除了長打能力之外，近藤健介幾乎在所有方面都與大谷翔平不相上下，最終交出9支安打（並列全隊第二）、8次保送（同樣排名第二）和4支二壘安打（與大谷翔平並列全隊最多）的好成績。

近藤身高173公分，體重86公斤，以大聯盟標準來看身材相對嬌小，但他在日本職棒生涯打擊三圍是.307/.417/.456，無論什麼情況下都能穩定表現，增強了日本隊強大的打線。

韓國方面，克雷爾則點名外野手安賢民（Hyun MinAhn）。

文中指出，大聯盟球員李政厚、金慧成以及前大聯盟投手、兩屆賽揚獎入圍者柳賢振或許是韓國隊名氣最大的，但安賢民很可能是陣中「體格最壯」的一員。這裡指的是他令人印象深刻的體型，因此有人將他與洛杉磯天使外野手「神鱒」楚勞特（MikeTrout）相提並論，並給他取了「肌肉男」的綽號。

年僅22歲的安賢民去年韓職賽季僅有482次打席，就以.334/.448/.570的打擊表現、22支全壘打，穩坐右外野的位置。

克雷爾特別強調，所謂的「關鍵球員」不一定是指每隊「最強」的球員，而是他認為球迷們現在應該開始習慣聽到的名字，因為這些人可能會是決定球隊成敗的關鍵人物。

經典賽C組預賽將於台北時間3月5日在東京巨蛋開打，中華與日本、韓國、澳洲、捷克同組，5取2晉級美國8強複賽。