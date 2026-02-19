經典賽／中華隊初三開工！古林睿煬、孫易磊、張峻瑋加入

經典賽中華隊放完年假，今天（19日）移師台北大巨蛋展開第二階段集訓，3名旅日球員古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）及張峻瑋（軟銀）都現身投入訓練，2名台美混血好手也有望提前抵台加入球隊，其他旅美球員則是直接赴宮崎會和。

大年初三，中華隊開工備戰3月的經典賽，3名旅日球員先歸隊加入中華隊集訓，古林睿煬、孫易磊日前已短暫參與中華隊在高雄的第一階段集訓，之後返日參與火腿隊春訓，如今回歸國家隊投入經典賽備戰；中華隊最年輕的20歲投手張峻瑋則是首度加入集訓。

其他旅日選手的加入時間，總教練曾豪駒透露，效力於西武隊隊的外野手林安可預計25日回到中華隊，軟銀隊徐若熙預計將隨母隊來台參與交流賽、以軟銀隊選手身份對戰中華隊，之後再隨中華隊赴宮崎。

至於旅美球員的規劃，包括鄭宗哲、李灝宇、林維恩等旅美球員預計都是2月28日直接赴宮崎向中華隊報到，兩位台美混血好手龍（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）則有機會提前來台先加入球隊。

中華職棒會長蔡其昌透露，有和龍及費爾柴德保持密切聯繫，很希望他們先來台一趟，兩位也很期待可以先到台灣，雖然不能出賽，但可以先到大巨蛋練習，也和隊友先熟悉一下，之後再一起前往宮崎，「目前的狀況偏向樂觀。」

張峻瑋。 記者林伯東／攝影

張峻瑋。 記者林伯東／攝影

古林睿煬。 記者林伯東／攝影

孫易磊。 記者林伯東／攝影