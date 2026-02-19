經典賽／中華隊初三大巨蛋開訓！王建民與郭泓志互傳球 中職：幸福

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
王建民(右)與郭泓志合影。截圖自中華職棒臉書
備戰經典賽的中華棒球隊，在過年短暫休息幾天，於今日大年初三，到台北大巨蛋恢復訓練，中華職棒官方臉書上午釋出短片，是投手教練王建民與擔任後勤團隊之一的郭泓志兩人互相傳球，中華職棒還打上字幕，「這是可以免費看的嗎」。

中華隊元月中起在高雄國訓中心展開為期約1個月的第一階段集訓，今起全隊齊聚大巨蛋展開第二階段集訓，之後除了26、27日迎戰軟銀、火腿兩場對外的台日交流賽，還會先邀請韓職球隊和富邦悍將進行3場自辦熱身賽。據指出旅日的古林睿煬、孫易磊及年紀最小的張峻瑋，也會在今天正式加入集訓。

中華職棒官方臉書釋出王、郭二人互傳的影片，並說，「大年初三就有這個畫面可以看，是可以這麼幸福的嗎」，這引來不少留言，「台灣的左、右神投」、「這兩位體態若說是現役，我是會相信啦⋯⋯」。

