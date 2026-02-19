經典賽／中華隊初三大巨蛋開訓！王建民與郭泓志互傳球 中職：幸福
備戰經典賽的中華棒球隊，在過年短暫休息幾天，於今日大年初三，到台北大巨蛋恢復訓練，中華職棒官方臉書上午釋出短片，是投手教練王建民與擔任後勤團隊之一的郭泓志兩人互相傳球，中華職棒還打上字幕，「這是可以免費看的嗎」。
中華隊元月中起在高雄國訓中心展開為期約1個月的第一階段集訓，今起全隊齊聚大巨蛋展開第二階段集訓，之後除了26、27日迎戰軟銀、火腿兩場對外的台日交流賽，還會先邀請韓職球隊和富邦悍將進行3場自辦熱身賽。據指出旅日的古林睿煬、孫易磊及年紀最小的張峻瑋，也會在今天正式加入集訓。
中華職棒官方臉書釋出王、郭二人互傳的影片，並說，「大年初三就有這個畫面可以看，是可以這麼幸福的嗎」，這引來不少留言，「台灣的左、右神投」、「這兩位體態若說是現役，我是會相信啦⋯⋯」。
⚾ 經典賽倒數計時
▪復刻冠軍之路！中華英雄再戰2026經典賽 賽程比分看這裡！
▪👉戰況沸騰！你想好怎麼挺 Team Taiwan 了嗎？立即參加「應援三部曲」預測活動，有機會抽中百名 LINE POINTS 與唯一首獎應援衣，快登入為中華隊助攻
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。