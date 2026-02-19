經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日職軟銀鷹隊徐若熙。聯合報系資料照
日職軟銀鷹隊徐若熙。聯合報系資料照

世界棒球經典賽（WBC）將在3月5日揭開序幕，大聯盟官網今天（19日）從20支參賽隊伍中各挑出一名「關鍵人物」，中華隊由今年從中職轉戰日職軟銀鷹隊的「火球男」徐若熙被點名，日本隊則是連兩屆參賽的外野強打近藤健介。 

經典賽預賽將由C組在東京巨蛋率先開打，首戰由中華隊對決澳洲隊，大聯盟官網今天也列出各隊的關鍵人物，並非是陣中最強的那一位，但為外界應該要認識及可能會將主宰戰局的選手。

25歲的投手徐若熙過去在中職就展現出色的投球表現，報導指出，他曾是中職最好的投手之一，去年參與經典賽資格賽，投了3.1局送出5次三振，以接近160公里的直球和犀利的滑球讓人留下深刻的印象，表現也吸引大聯盟球隊的關注，但最終徐若熙選擇加盟日職。

報導也提及，這次中華隊將帶著2024年世界12強賽冠軍的頭銜，爭取繼2019年後隊史第二度挺進經典賽8強，這次陣容將由12強班底中的響尾蛇隊潛力左投林昱珉領銜，還有大聯盟潛力新秀林維恩（運動家）及陳柏毓（海盜）等投手，但徐若熙的球質可能是其中最好的。

至於大聯盟官網點出的日本隊關鍵人物則是軟銀隊外野手近藤健介，雖非大聯盟選手，但他在上屆經典賽，除了長打火力外的各項表現，幾乎都能大谷翔平匹敵，雖然身材低於大聯盟平均值，但他在日職生涯繳出打擊率3成07、上壘率4成17、長打率4成56的表現，無論什麼狀況下都能繳出穩定的打擊內容，能強化日本的打線深度。

