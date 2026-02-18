經典賽／雙城強投羅培茲手肘韌帶撕裂 恐難代表委國出賽

快訊

中央社／ 明尼阿波利斯17日綜合外電報導
Minnesota Twins pitcher Pablo Lopez throws during a spring training baseball workout in Fort Myers, Fla., Monday, Feb. 16, 2026. (AP Photo/Gerald Herbert) 美國聯合通訊社
美國職棒明尼蘇達雙城強投羅培茲（Pablo Lopez），因投球的右肘尺側副韌帶嚴重撕裂恐將長期缺陣，他代表委內瑞拉出戰世界棒球經典賽的規畫也可能生變。

路透社報導，雙城總經理卓爾（Jeremy Zoll）今天表示，羅培茲不排除會進行手肘韌帶重建的湯米約翰（Tommy John）手術，不過手術會讓他整季無法登場，目前先會尋求醫療上的第二意見。

這項消息發布的前一天，羅培茲因為「手肘有一點痠痛」，提前結束實戰打擊練習，總教練謝爾頓（Derek Shelton）是如此形容當時的狀況。

羅培茲準備代表委內瑞拉參加下個月的世界棒球經典賽，他當時在佛羅里達州進行春訓，對實際打者投了超過2局。

羅培茲將於3月7日滿30歲，他在2022至2024年連續3季每季先發32場，但2025年因大腿後肌拉傷、投球肩膀後側肌肉傷勢以及前臂拉傷，3度進入傷兵名單。2025賽季14場先發，投75又3分之2局，戰績5勝4敗，防禦率2.74。

羅培茲在邁阿密馬林魚（2018至2022年）與雙城效力8個球季，累積172場出賽皆為先發，戰績59勝53敗，防禦率3.81，投965局送出994次三振、251次保送。

羅培茲是2023年全明星投手，目前正進入4年7350萬美元合約的第3年。

