經典賽／上屆美國雙冠王落選 國聯打擊王透納：電話從未響起

美國隊組成豪華陣容全力備戰世界棒球經典賽，去年國聯打擊王、費城人隊游擊手透納（Trea Turner）卻未入選國手，再次代表美國參賽的心願落空，他今天透露並非自己拒絕，而是「電話從未響起」。

透納2023年首次參加經典賽，出賽6場打擊率3成91、全壘打5支、打點11分，不但是隊上雙冠王，也追平單屆賽事最多轟紀錄（2006年南韓李承燁），去年打擊率3成04奪下生涯第2座國聯打擊王，還是無法再披國家隊球衣。

透納不諱言對參加經典賽很有興趣，但從未接獲教練團詢問，他說：「我很樂意再來一次，不過電話一直沒響；之前已經說過，如果他們再邀請我，一定會答應。」

美國在2023年經典賽決賽不敵日本，挑戰隊史第2冠失利，今年總教練德羅沙（Mark DeRosa）挑選皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）擔任游擊手。

透納用「群星雲集」形容美國這次陣容堅強，很有希望贏得冠軍，自己一定會看比賽。