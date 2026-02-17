快訊

經典賽／3年前只有「球衣」封王 鈴木誠也還要「千億」大谷請客

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木誠也。 美聯社
鈴木誠也。 美聯社

小熊隊日本球星鈴木誠也前往春訓營報到，準備迎接生涯第5個大聯盟球季，以及第2次世界棒球經典賽，由於3年前因傷退出國家隊，只能眼睜睜看著日本隊奪冠，他對本屆賽事充滿期待，希望有機會親嘗封王滋味。

鈴木誠也2017年首次參加經典賽，日本隊開賽6連勝，卻在四強賽不敵美國隊，2023年2月因為左斜肌緊繃被迫缺席，日本整個比賽期間在休息區掛著他的球衣，最後也在頒獎典禮上高舉；大聯盟官網形容，這對鈴木誠也意義非凡，但他仍然非常期待今年再次代表日本出戰，成為打線的重要一員。

本屆經典賽預賽C組將於3月5日開打，日本的對手是中華、南韓、澳洲、捷克，鈴木誠也現在非常注意身體狀況，他說：「從小到大為日本效力一直是夢想，這對我來說意義非凡。」

日本老將達比修有在上屆經典賽帶頭舉辦晚宴，鼓舞全隊士氣，鈴木誠也今天被日本媒體問到是否舉辦「誠也會」時，笑說：「這應該是大谷翔平的工作。」

大谷在2023年12月和道奇隊簽下10年7億美元合約，當時換算日圓達1015億，鈴木誠也笑稱，大谷有1千億當然要負責出錢， 甚至可以包機，自己只要跟著去就好。

經典賽／李灝宇想從山本手中揮出安打 老虎官網：比史庫柏更難應付

23歲旅美好手李灝宇在老虎隊春訓營受到矚目，官網今天在專訪中特別問到，最想在世界棒球經典賽對決哪一位投手，李灝宇直言就是...

經典賽／雙城強投羅培茲手肘韌帶撕裂 恐難代表委國出賽

美國職棒明尼蘇達雙城強投羅培茲（Pablo Lopez），因投球的右肘尺側副韌帶嚴重撕裂恐將長期缺陣，他代表委內瑞拉出戰...

經典賽／上屆美國雙冠王落選 國聯打擊王透納：電話從未響起

美國隊組成豪華陣容全力備戰世界棒球經典賽，去年國聯打擊王、費城人隊游擊手透納（Trea Turner）卻未入選國手，再次...

