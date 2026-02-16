經典賽／首戰對台灣很重要！井端弘和證實：先發投手已收到任務

日本隊備戰世界棒球經典賽，預賽4場比賽的先發輪值雖然尚未正式亮牌，但監督井端弘和今天證實，選手本人都已經得知登板日期。日本媒體仍一致預測，將由王牌投手山本由伸出馬面對中華隊。

日本隊首戰將是3月6日面對中華隊，7、8日依序過招南韓、澳洲隊，休兵1天後再於10日對戰捷克隊，全數都是晚場比賽。

日本隊今天為集訓休兵日，井端弘和在下榻飯店接受媒體訪問，透露已經告知第一輪將先發的投手登板日期，「已經告知了，差不多是在2月春訓剛開始時、最終名單公布前後說的。」日本隊的最終名單是在2月4日揭曉第30人為吉田正尚時底定，井端也在約略這時已通知先發投手出賽輪值。

井端表示，3月6日對台灣的首場比賽非常關鍵，「當然贏球是最重要的，但如果因為太想贏，在過程中有什麼閃失，也很難順利進入比賽節奏。」他指出，賽程安排上是3連戰，「（對台灣）能贏是最好，但無論如何，最重要的還是打出好的氣勢與節奏進而拿下勝利。」