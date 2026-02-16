快訊

小心抽屜裡的「不定時炸彈」！過年大掃除找到舊3C趕快清掉：恐成火災主角

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／兩代「怪物」相會 史肯斯親簽球帽「for you」撩到松坂大輔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「平成怪物」松坂大輔與當今最強投手之一史肯斯碰面。圖截自X
「平成怪物」松坂大輔與當今最強投手之一史肯斯碰面。圖截自X

海盜春訓基地今天上演「怪物相會」場面，「平成怪物」松坂大輔與當今最強投手之一史肯斯（Paul Skenes）碰面，收到他的簽名球帽那一瞬間，松坂臉上的驚喜表情完全藏不住。

海盜官方X公布這段可愛的影片，史肯斯在球帽上簽名，交給松坂時還特地表示這是他的第一個美國隊簽名，一句「for you」，逗得松坂眉開眼笑。

松坂8年大聯盟生涯累積56勝、12年日職生涯累積114勝，他同時也是世界棒球經典賽第一屆及第二屆大會MVP得主，為日本打下二連霸；史肯斯為去年國聯塞揚得主，在本屆經典賽助陣美國隊，兩代「怪物」相會，海盜官方X發布這支影片時也為他們特地附上美國、日本國旗。

松坂大輔 海盜 史肯斯

延伸閱讀

經典賽／金慧成最想對戰投手是克蕭 實現前提是南韓晉4強

經典賽／大谷無法投球無關保險問題 山本專業態度讓道奇放心開綠燈

經典賽／老虎美籍野手助陣南韓因「愛媽媽」 爆料與李灝宇互噴垃圾話

經典賽／日媒讚中華隊投手「史上最強」 集結旅外戰力不可輕忽

相關新聞

經典賽／大谷無法投球無關保險問題 山本專業態度讓道奇放心開綠燈

日本隊去年在焦急等待中最終接到大谷翔平、山本由伸都同意參戰世界棒球經典賽的回覆，道奇隊在過程中一都略顯保守的態度，一度引...

經典賽／老虎美籍野手助陣南韓因「愛媽媽」 爆料與李灝宇互噴垃圾話

南韓隊征戰本屆世界棒球經典賽，納入4位美籍選手，來自老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones），與李灝宇一起參與大聯...

經典賽／兩代「怪物」相會 史肯斯親簽球帽「for you」撩到松坂大輔

海盜春訓基地今天上演「怪物相會」場面，「平成怪物」松坂大輔與當今最強投手之一史肯斯（Paul Skenes）碰面，收到他...

經典賽／金慧成最想對戰投手是克蕭 實現前提是南韓晉4強

道奇隊韓籍野手金慧成參戰本屆世界棒球經典賽，談到最想對決的投手，將目光望向美國隊傳奇左投克蕭（Clayton Kersh...

經典賽／日媒讚中華隊投手「史上最強」 集結旅外戰力不可輕忽

第6屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，尋求衛冕的日本隊在小組賽首戰將與中華隊正面交鋒。日媒先前針對各隊戰力進行分析時，認為中華隊本屆投手陣容堪稱「史上最強」，尤其要特別警戒多位旅外悍將，不可輕忽大意。

經典賽／對戰台灣有望合體昔日好搭檔 山本由伸：光想到就很興奮

效力洛杉磯道奇的日本強投山本由伸，目前持續在亞利桑納春訓基地調整狀態，進行相關例行訓練。談及即將到來的世界棒球經典賽，山本一段真情流露的發言意外成為焦點，也讓許多歐力士球迷彷彿回到過去。 距離下

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。