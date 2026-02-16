聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／兩代「怪物」相會 史肯斯親簽球帽「for you」撩到松坂大輔
海盜春訓基地今天上演「怪物相會」場面，「平成怪物」松坂大輔與當今最強投手之一史肯斯（Paul Skenes）碰面，收到他的簽名球帽那一瞬間，松坂臉上的驚喜表情完全藏不住。
海盜官方X公布這段可愛的影片，史肯斯在球帽上簽名，交給松坂時還特地表示這是他的第一個美國隊簽名，一句「for you」，逗得松坂眉開眼笑。
松坂8年大聯盟生涯累積56勝、12年日職生涯累積114勝，他同時也是世界棒球經典賽第一屆及第二屆大會MVP得主，為日本打下二連霸；史肯斯為去年國聯塞揚得主，在本屆經典賽助陣美國隊，兩代「怪物」相會，海盜官方X發布這支影片時也為他們特地附上美國、日本國旗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。