經典賽／金慧成最想對戰投手是克蕭 實現前提是南韓晉4強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金慧成連兩屆代表南韓出征經典賽。 新華社
道奇隊韓籍野手金慧成參戰本屆世界棒球經典賽，談到最想對決的投手，將目光望向美國隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），而要實現對決的前提是南韓至少要打到4強。

金慧成隨南韓隊參與第一階段在塞班島的集訓，接著返美向道奇報到，他在14日實戰投打（live BP）面對山本由伸3打席，分別擊出二壘方向滾地球、揮空三振、右外野方向安打，今天對上佐佐木朗希，分別出現左外野安打、游擊方向滾地球出局。

金慧成(左)、山本由伸(右)。
金慧成表示，山本由伸毫無疑問是一位偉大投手，配得上世界大賽MVP頭銜，「就像大家知道的一樣，山本是一位出色的投手，我一直很想與他對決，他擁有非常多種變化球路，會讓打者必須在打席中不斷思考。」

被問到經典賽最想對戰的投手，金慧成表示，日本隊有很多優秀的投手，很期待與他們交手，「但如果只能選一個，那就是克蕭，因為這可能是最後一次有機會和他對決，希望我們能一路晉級，爭取到與他交手的機會。」

