經典賽／大谷無法投球無關保險問題 山本專業態度讓道奇放心開綠燈

日本隊去年在焦急等待中最終接到大谷翔平、山本由伸都同意參戰世界棒球經典賽的回覆，道奇隊在過程中一都略顯保守的態度，一度引起好奇球團是否傾向他們婉拒參加，總經理戈梅斯（Brandon Gomes）今天還原球團立場，認為山本由伸的自我管理做得極其嚴格，道奇對他非常放心，而大谷若要在經典賽投球，確實會讓他以二刀流迎接完整賽季變得艱難。

道奇日籍三本柱在上屆經典賽都是冠軍班底，而去年道奇奪冠後，三人被問到參戰經典賽時都給出保守回應，表示需要再評估；總教練羅伯茲（Dave Roberts）也多次坦言，如果以自己立場來說，當然希望他們都不要參賽，以道奇爭取3連霸為優先目標。

最終僅佐佐木朗希去年因肩傷缺席賽場一段時間，確定無緣參賽，大谷、山本都披上日本隊戰袍捍衛連霸之路，其中大谷將以野手身分參賽，不會在經典賽秀雙刀。

「最大的原因是，必須評估他的身體狀況是否為漫長賽季做好準備。」戈梅斯表示，今年將是大谷二刀流回歸的第一個完整賽季，要在經典賽投球確實會有點困難，「像他這樣的球員沒有先例，很難制定一個固定的計畫，我們只能不斷調整。」至於大谷兩度進行TJ韌帶置換手術的手肘是否在投保上遇到難題？戈梅斯表示，「那完全不在討論範圍內。」

至於山本由伸，戈梅斯表示，山本或許會因經典賽必須稍微加快實戰節奏，但是，「他非常專業，把自己的準備工作做到令人難以置信的程度，我們相信他會以最佳狀態迎接開季。」

兩人離隊時間尚未確定，戈梅斯表示，預計就在這幾天，而山本還會先在基地登板，兩人可能會在不同天返日。