快訊

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看 咖啡、茶飲囤貨趁現在

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／大谷無法投球無關保險問題 山本專業態度讓道奇放心開綠燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平和山本由伸在春訓基地。 美聯社
大谷翔平和山本由伸在春訓基地。 美聯社

日本隊去年在焦急等待中最終接到大谷翔平、山本由伸都同意參戰世界棒球經典賽的回覆，道奇隊在過程中一都略顯保守的態度，一度引起好奇球團是否傾向他們婉拒參加，總經理戈梅斯（Brandon Gomes）今天還原球團立場，認為山本由伸的自我管理做得極其嚴格，道奇對他非常放心，而大谷若要在經典賽投球，確實會讓他以二刀流迎接完整賽季變得艱難。

道奇日籍三本柱在上屆經典賽都是冠軍班底，而去年道奇奪冠後，三人被問到參戰經典賽時都給出保守回應，表示需要再評估；總教練羅伯茲（Dave Roberts）也多次坦言，如果以自己立場來說，當然希望他們都不要參賽，以道奇爭取3連霸為優先目標。

最終僅佐佐木朗希去年因肩傷缺席賽場一段時間，確定無緣參賽，大谷、山本都披上日本隊戰袍捍衛連霸之路，其中大谷將以野手身分參賽，不會在經典賽秀雙刀。

「最大的原因是，必須評估他的身體狀況是否為漫長賽季做好準備。」戈梅斯表示，今年將是大谷二刀流回歸的第一個完整賽季，要在經典賽投球確實會有點困難，「像他這樣的球員沒有先例，很難制定一個固定的計畫，我們只能不斷調整。」至於大谷兩度進行TJ韌帶置換手術的手肘是否在投保上遇到難題？戈梅斯表示，「那完全不在討論範圍內。」

至於山本由伸，戈梅斯表示，山本或許會因經典賽必須稍微加快實戰節奏，但是，「他非常專業，把自己的準備工作做到令人難以置信的程度，我們相信他會以最佳狀態迎接開季。」

兩人離隊時間尚未確定，戈梅斯表示，預計就在這幾天，而山本還會先在基地登板，兩人可能會在不同天返日。

經典賽

延伸閱讀

MLB／新賽季投打展望 大谷拚生涯50勝、300轟

經典賽／對戰台灣有望合體昔日好搭檔 山本由伸：光想到就很興奮

經典賽／二連霸之路先遇台灣 山本由伸確定扛首戰先發

經典賽／山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒！

相關新聞

經典賽／大谷無法投球無關保險問題 山本專業態度讓道奇放心開綠燈

日本隊去年在焦急等待中最終接到大谷翔平、山本由伸都同意參戰世界棒球經典賽的回覆，道奇隊在過程中一都略顯保守的態度，一度引...

經典賽／老虎美籍野手助陣南韓因「愛媽媽」 爆料與李灝宇互噴垃圾話

南韓隊征戰本屆世界棒球經典賽，納入4位美籍選手，來自老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones），與李灝宇一起參與大聯...

經典賽／金慧成最想對戰投手是克蕭 實現前提是南韓晉4強

道奇隊韓籍野手金慧成參戰本屆世界棒球經典賽，談到最想對決的投手，將目光望向美國隊傳奇左投克蕭（Clayton Kersh...

經典賽／日媒讚中華隊投手「史上最強」 集結旅外戰力不可輕忽

第6屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，尋求衛冕的日本隊在小組賽首戰將與中華隊正面交鋒。日媒先前針對各隊戰力進行分析時，認為中華隊本屆投手陣容堪稱「史上最強」，尤其要特別警戒多位旅外悍將，不可輕忽大意。

經典賽／對戰台灣有望合體昔日好搭檔 山本由伸：光想到就很興奮

效力洛杉磯道奇的日本強投山本由伸，目前持續在亞利桑納春訓基地調整狀態，進行相關例行訓練。談及即將到來的世界棒球經典賽，山本一段真情流露的發言意外成為焦點，也讓許多歐力士球迷彷彿回到過去。 距離下

經典賽／達比修有擔任日本隊顧問 因總教練井端弘和「熱情」邀約

為備戰3月的世界棒球經典賽（WBC），日本國家隊「侍Japan」今天起在宮崎展開賽前集訓。效力於美國職棒聖地牙哥教士隊的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。