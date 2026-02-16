快訊

經典賽／老虎美籍野手助陣南韓因「愛媽媽」 爆料與李灝宇互噴垃圾話

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
瓊斯。 美聯社
南韓隊征戰本屆世界棒球經典賽，納入4位美籍選手，來自老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones），與李灝宇一起參與大聯盟春訓，即將在3月成為對手的兩人，早已在預熱對戰氣氛，瓊斯爆料：「你們不要被他騙了，他一點都不安靜，如果他想噴垃圾話，他講得超好。」

南韓大量徵集美籍戰力，最終納入4人包括2投手、2野手，分別是投手歐布萊恩（Riley O’Brien）、唐寧（Dane Dunning）、內野手惠特康（Shay Whitcomb）、外野手瓊斯。

瓊斯在老虎春訓基地受訪談到決定出戰經典賽，他說：「老實說，這可能是我棒球生涯最重要的事情之一，我非常愛我的媽媽，我們一家人一起經歷了很多事情，可以為她代表南韓，這同時也是為了我自己，這件事對我意義重大。」

瓊斯坦言，也許要等到比賽開打那一刻，才能真正明白披上國家隊戰袍的重量，但這個休賽季從聽到可能被列入名單到確定正式入選，自己內心百感交集，「我們夫妻倆都非常興奮，迫不及待與家人分享這件事。」

李灝宇。 路透社
有趣的是，南韓隊屆時將與中華隊同組競爭，而瓊斯與李灝宇的休息室置物櫃就相隔沒幾個位置，每當聊起即將到來的經典賽，李灝宇總會與他互噴垃圾話，瓊斯笑說：「我們聊了很多，他才不安靜咧！你們不要被他騙了，如果他想講垃圾話，他可以講得非常好，我們每天都在講各種垃圾話。」就在瓊斯聊到這件事時，李灝宇經過身旁直接現場示範：「F*ck Korea」，逗樂在場媒體，老虎官網甚至提到，「李灝宇受訪時需要翻譯的協助，但講垃圾話時能用非常清楚的英文自己應答呢！」

瓊斯表示，期待在比賽場上與李灝宇相遇，「我跟他說，如果在中外野遇到他，我會先給他一個擁抱，但一旦比賽開打，別指望我會手下留情，我們絕對會想辦法打敗你們。」

