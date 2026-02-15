經典賽／日媒讚中華隊投手「史上最強」 集結旅外戰力不可輕忽

第6屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，尋求衛冕的日本隊在小組賽首戰將與中華隊正面交鋒。日媒先前針對各隊戰力進行分析時，認為中華隊本屆投手陣容堪稱「史上最強」，尤其要特別警戒多位旅外悍將，不可輕忽大意。

文中提到中華隊集結了4名效力日職的投手，最受矚目的莫過於今年轉戰福岡軟銀鷹的徐若熙，這名最快可飆出158公里火球的右投，去年以3年約15億日圓合約重磅加盟，他在中職出賽64場，累積16勝18敗、防禦率2.42，壓制力十足。同樣效力軟銀的還有綽號「火球男」的張峻瑋，其最快球速達156公里，也是牛棚的重要武器。

效力北海道日本火腿鬥士的古林睿煬，去年出賽7場，拿下2勝2敗、防禦率3.62，更在對樂天一戰投出無四死球完封勝。年輕的孫易磊則是在火腿陣中逐步累積9場出賽經驗，穩定成長。

除了旅日投手群，美職體系由12強表現出色的林昱珉領銜，搭配沙子宸、林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓，同樣都有不俗球速，加上中職鄭浩均、曾峻岳等都是一時之選，中華隊投手戰力之整齊在過往國際賽幾乎不曾出現，足見投手養成已有明顯效果。

打線方面，曾征戰大聯盟的張育成毫無疑問是核心人物，目前效力於富邦悍將，過去曾在守護者、光芒與紅襪等隊累積出賽235場。上屆WBC他以一壘手身分奪下最佳九人獎。

此外，小熊體系的強打龍恩（Jonathan Long），在2026年MLB官網一壘手新秀排名第7名，去年3A出賽140場，繳出打擊率.305、20轟、91打點、OPS.883的亮眼成績。守護者體系外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），去年也曾於大聯盟出賽28場。

受矚目的還有紅襪體系的鄭宗哲，而今年加盟西武獅的林安可更是長打重砲。林安可在CPBL生涯已累積112轟，2024年12強賽擔任第4棒，對日本隊開轟的畫面仍歷歷在目。

對於即將和台灣在小組賽碰頭，日方媒體直言，中華隊的投手球速與海外戰力將會是一大威脅。