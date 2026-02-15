經典賽／對戰台灣有望合體昔日好搭檔 山本由伸：光想到就很興奮

效力洛杉磯道奇的日本強投山本由伸，目前持續在亞利桑納春訓基地調整狀態，進行相關例行訓練。談及即將到來的世界棒球經典賽，山本一段真情流露的發言意外成為焦點，也讓許多歐力士球迷彷彿回到過去。

距離下月開打的經典賽已進入倒數階段，山本預計會在3月與日本隊會合。談到再次披上國家隊戰袍，他難掩期待之情。「我真的非常期待，能夠再次和久違的隊友們一起並肩作戰，光是想到就很興奮。」山本表示，能在國際舞台與熟悉的夥伴重逢，是他備戰過程中最開心的事之一。

其中最令他掛念的，莫過於昔日在歐力士時期的搭檔若月健矢（Kenya Wakatsuki）。兩人過去長期組成投捕搭檔，被球迷暱稱為「よしわか」，默契十足。如今若月也一同入選國家隊，兩人有望再度於國際賽場攜手合作。

「那真的很特別，可以說是我最期待的事情之一，甚至是最期待的也不為過。」山本由伸語氣中流露濃厚情感。對於再次與老搭檔合作，他補充表示：「能和了解自己投球節奏與想法的捕手配合，對投手來說是非常安心的事。我相信我們可以很快找回默契。」

山本由伸一席真情告白曝光後，立刻在社群平台掀起熱議。球迷紛紛留言表示「太感人了」、「這就是羈絆」、「光想到兩人再度搭檔就想流淚」、「若月一定很開心」、「這對組合是永遠的經典」。

不少歐力士球迷更直言，看到兩人再度連線的可能，心中真的滿滿感動。