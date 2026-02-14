經典賽／達比修有擔任日本隊顧問 因總教練井端弘和「熱情」邀約

快訊

中央社／ 東京14日專電
達比修有本屆經典賽以「顧問」身分加入日本隊，在牛棚向年輕投手群分享實戰經驗。 美聯社
為備戰3月的世界棒球經典賽（WBC），日本國家隊「侍Japan」今天起在宮崎展開賽前集訓。效力於美國職棒聖地牙哥教士隊的投手達比修有這次以「顧問」身分加入國家隊，首日即隨隊參加練習，在牛棚向年輕投手群分享實戰經驗。

日媒Sponichi Annex報導，這是39歲的達比修有以「工作人員」而非球員身分參與的第1天，他坦言感覺很不習慣，「不像平常那樣要熱身或傳接球，只是站在旁邊看著大家，感覺時間一下子就過去了」。

達比修有與教練團、球員一樣，穿著印有背號「11」的連帽外套參加練習，背後「11」的球衣他也已經拿到手。不過，達比修有表示，「雖然有拿到，但我不打算穿，我不覺得自己有那樣的資格」。

這次他選擇站在為選手們加油的位置，這番話展現了他對球員的尊重以及一貫的謙遜。

促使他點頭接下邀請的重要關鍵，是總教練井端弘和的「熱情」。達比修笑說，井端聯絡他時，全程使用敬語，「壓力真的很大」。他回憶，「以前在井端先生現役時代，我也曾向他打招呼，那時候他當然不會說敬語，但這次全程都是敬語，讓我覺得應該要好好接下這份邀請」。

達比修有效力於日本火腿鬥士隊時期，對井端的對戰成績是19打數7安打、打擊率高達.368，可說是相當吃虧。他回憶，「真的很討厭和他對戰。他不只想要打全壘打，也會打反方向，又很少輕易揮空，總是做出投手最不想看到的事情，每次對上他都覺得特別累」。

正因如此，達比修有更加敬重這位總教練。他表示，將毫無保留分享多年大聯盟累積的經驗，希望能幫助年輕投手成長，為日本隊在WBC賽場上爭取最佳表現。

