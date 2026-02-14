快訊

經典賽／以為已經夠快還是超時 壽星林子偉光速調整已在節奏上

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
澄清湖棒球場響起生日快樂歌，是為明天將度過32歲生日的林子偉而唱，讓他直言：「滿開心」，他也透露有一點點傲嬌的幕後故事，「我也滿感謝後勤，他們問要不要幫我過生日，我說不用，還是給我驚喜。」

林子偉以工具人身分進入中華隊正選名單，將是他繼2023年後再戰經典賽，今天在面對台鋼雄鷹隊的練習賽貢獻雙安，打擊表現不俗。

林子偉昨天的打席有一次超時違規，談及此事，他也坦言：「我以為我已經夠快，上去看秒數就知道完蛋了，想說下一次要再快一點，可能play還沒結束就要上去，不然真的來不及。」知道要再「加速」後，今天的適應上就沒有問題，「昨天還不太適應，今天就有在自己的節奏上。」

至於守備任務，林子偉表示，「總教練有跟我說，內外野都要練，以內野為主，有時打BP（打擊練習）時也會去看飛球路線怎麼跑。」

林子偉的生日就在明天，今天比賽不僅場邊隊友舉著他的大頭看板幫他慶生，球迷也為他唱起生日快樂歌。「很感動。」林子偉說，當時自己打擊時想說怎麼會唱起生日快樂歌，球迷願意進場幫中華隊加油，還幫他慶生，讓他直呼很開心。

林子偉許願前進邁阿密，他說知道很難，但短期賽事什麼事情都有可能發生，「只要把自己狀況調整到最好，都有機會。」

