快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

經典賽／中華隊年後自辦賽對悍將及韓職球隊 曾總盼下一階段準備好輸贏

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
中華隊總教練曾豪駒。記者劉學聖／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者劉學聖／攝影

中華隊結束年假前的集訓時程，總教練曾豪駒透過兩場與台鋼雄鷹隊的自辦賽看到好的東西，讓團隊可以帶著比較安定的感覺進入下一階段。4天連假考驗選手各自準備，曾總也表示期盼選手下一階段心態就要武裝好、準備好輸贏。

中華隊兩場熱身賽分別以3：2、6：2擊敗雄鷹，今天打線敲出12安打，包括陳晨威、張育成、林家正、林子偉、戴培峰都有雙安。

談到打線升溫，曾豪駒表示，「會想在這時辦自辦賽，就是希望大家把比賽感覺帶進去，第一場比較陌生，經過昨天那場習慣氛圍，每個人都有做微調，今天的確有看到好的東西出現，幾位選手的扎實擊球、跑壘狀態，這是我們集訓到這個階段想看到的東西，也可以帶著比較安定的感覺進入下一階段。」

中華隊接下來將休息4天，19日於台北大巨蛋展開第二階段集訓，在台日交流賽前還有3場自辦熱身賽，包括2場對戰韓職球隊、1場面對富邦悍將。

曾豪駒表示，下一階段就要面對更高強度的比賽，選手心態要武裝好、準備好輸贏，「回來2天就要比賽，這4天空檔是我們比較擔憂的，但大家都是職業選手，知道要怎樣去準備這個比賽。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／不只過招雄鷹 中華隊年後自辦賽預計交手北部球隊

經典賽／陳柏毓實戰投打飆速152公里 林家正主動報名當打者

經典賽／中華隊迎戰3場午場 集訓不只練球也在練生理時鐘

經典賽／曾豪駒點出2件事做得好 曾峻岳掉分因「嘗試球種」

相關新聞

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

中華隊在年假前最後一天行程，今天在自辦練習賽以6：2擊敗台鋼雄鷹隊，打線敲出12安打，陳晨威、張育成、林子偉、林家正都有...

經典賽／年前最後集訓日再戰雄鷹 中華隊打線前4棒沿用

中華隊今天年前最後集訓日與台鋼雄鷹隊進行第二場自辦練習賽，先發打線出爐，由中信兄弟隊本土王牌「美美」鄭浩均先發，與捕手林...

經典賽／大谷接受專注打擊決定 想要冠軍「不是一次就會滿足」

道奇隊投捕手報到後展開春訓首日，大谷翔平接受媒體聯訪，話題多數集中在3月即將開打的世界棒球經典賽，大谷對於再次衝擊冠軍有...

經典賽／山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒！

山本由伸高機率為日本隊扛起世界棒球經典賽首戰面對中華隊，今天在道奇隊春訓進行實戰投打練習，最快球速151公里，大谷翔平現...

經典賽／中華隊迎戰3場午場 集訓不只練球也在練生理時鐘

中華隊將在本屆世界棒球經典賽面對3場午場賽事，為此集訓課表、練習賽時程也有特別安排，總教練曾豪駒表示，希望藉此讓選手先熟...

經典賽／投球秒數限制算充裕 林家正：習慣這樣的節奏

世界棒球經典賽採用大聯盟規則，投球時鐘成為集訓重點課程，捕手林家正近幾年在小聯盟已經適應，也強調投捕溝通的重要性，他也說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。