經典賽／中華隊年後自辦賽對悍將及韓職球隊 曾總盼下一階段準備好輸贏

中華隊結束年假前的集訓時程，總教練曾豪駒透過兩場與台鋼雄鷹隊的自辦賽看到好的東西，讓團隊可以帶著比較安定的感覺進入下一階段。4天連假考驗選手各自準備，曾總也表示期盼選手下一階段心態就要武裝好、準備好輸贏。

中華隊兩場熱身賽分別以3：2、6：2擊敗雄鷹，今天打線敲出12安打，包括陳晨威、張育成、林家正、林子偉、戴培峰都有雙安。

談到打線升溫，曾豪駒表示，「會想在這時辦自辦賽，就是希望大家把比賽感覺帶進去，第一場比較陌生，經過昨天那場習慣氛圍，每個人都有做微調，今天的確有看到好的東西出現，幾位選手的扎實擊球、跑壘狀態，這是我們集訓到這個階段想看到的東西，也可以帶著比較安定的感覺進入下一階段。」

中華隊接下來將休息4天，19日於台北大巨蛋展開第二階段集訓，在台日交流賽前還有3場自辦熱身賽，包括2場對戰韓職球隊、1場面對富邦悍將。

曾豪駒表示，下一階段就要面對更高強度的比賽，選手心態要武裝好、準備好輸贏，「回來2天就要比賽，這4天空檔是我們比較擔憂的，但大家都是職業選手，知道要怎樣去準備這個比賽。」