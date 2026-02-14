經典賽／二連霸之路先遇台灣 山本由伸確定扛首戰先發

快訊

中央社／ 東京14日專電
中華隊將要面對大魔王山本由伸。 美聯社
世界棒球經典賽（WBC）3月登場，日媒報導，日本「侍Japan」王牌、效力洛杉磯道奇的山本由伸，確定將在3月6日第一輪首戰對台灣擔任先發投手。

中日體育報導，山本由伸上季勇奪世界大賽MVP，是道奇奪冠的重要關鍵，同時也是「侍Japan」陣中經驗最豐富的主力投手之一。3月6日由他率先登場，為日本隊挑戰世界第一連霸揭開序幕。

山本由伸曾歷經東京奧運、WBC與世界大賽等多項大舞台洗禮，被教練團視為關鍵首戰的最佳人選。日本隊公布名單時，山本也曾表態「目標就是第一」。如今將以領軍身分，為球隊帶動氣勢。

備戰方面，山本已於2月8日進入道奇春訓基地亞利桑那州格蘭岱爾展開調整。

從自主訓練狀況觀察，他的下半身明顯比去年更加壯實，傳接球與遠投展現強勁威力。

球團相關人士指出，他的體格，尤其是下半身力量再度升級。山本則表示，為了WBC已在休賽季進行密集訓練，目前身體狀況相當理想。

道奇總教練羅伯茲於12日媒體日透露，山本預計在春訓初期就會進行實戰形式的Live BP（實戰投打練習），之後安排2場熱身賽登板調整，並於3月初前往大阪與日本隊會合。

由於日本隊的強化試合未規劃他出賽，山本將直接迎接WBC首戰。

山本由伸過去在歐力士完成聯盟3連霸，旅美後又協助道奇拿下世界冠軍，同時在國際賽場屢次為日本奪冠立下戰功。去年世界大賽中被球迷稱為「神」的18號王牌，如今再度肩負重任，將挑戰為日本隊寫下新的傳奇篇章。

