經典賽／連8年2月在宮崎度過 張奕舊地重遊有期待也有害怕的事
中華隊備戰世界棒球經典賽，本屆官辦熱身賽將在日本宮崎交手日職球隊，張奕曾連續8年的二月都在這裡度過，重返舊地有期待，也有不喜歡的地方，他苦笑說：「我不喜歡那裡的花粉…」。
中華隊與台鋼雄鷹隊進行自辦熱身賽，張奕昨天在第5局演出三上三下、送出2次三振，最快球速148公里。
張奕透露，昨天心理老師賽前就有說，就把這場比賽當成正式比賽第一場面對澳洲隊去投，準備好自己。久違面對比賽張力，他也注意到投完後上肢狀況還OK，反倒是小腿到腳掌滿累、滿痠。
經典賽安排中華隊於宮崎進行官辦熱身賽，屆時將於2月28日出發，待到3月3日，4天期間有1天練球日、2場比賽要打，而宮崎也是歐力士隊、西武隊的春訓地點，張奕在這裡度過8年的春訓，這回將是舊地重遊。
回想在宮崎度過的春訓時光，張奕印象中最累是第一年，「還是野手的時候，從早練到晚，後來轉投手，總教練換中嶋（中嶋聰），也是會累，但每天都過得很充實。」
「還滿期待的，但我不喜歡那裡的花粉。」張奕表示，那邊的花粉會讓他眼睛癢、打噴嚏，所以之前春訓要去一個月時都會先去打針，這次因為只有4天，所以沒有打，「4天盡快結束就好。」
