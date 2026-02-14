經典賽／坦言對右外野生疏 陳傑憲意象+實際訓練盼甩掉不安感

台灣隊長陳傑憲連兩場在自辦熱身賽擔任右外野手，他也坦言這是生疏的位置，期盼能在正式比賽前趕快熟悉，「不要帶著不安的心情去比賽。」

中華隊此次納入美籍戰力，費爾柴德有望扛起中外野守備，而在他尚未加入團隊前，昨天、今天兩場面對台鋼雄鷹隊的自辦賽分別啟用未進入30人名單的宋晟睿、邱智呈擔任中外野手，陳傑憲則是負責右外野，昨天在第3局面對吳柏萱擊出的右外野飛球錯過應有機會把握的出局數。

「很生疏啊！」陳傑憲坦言，這是自己打球生涯不熟悉的位置，雖然去年底統一獅隊總教練林岳平已經向他預告，林安可離隊後，需要他準備右外野，「有意象訓練過，但沒有實際訓練。」

陳傑憲在投入中華隊集訓後開始右外野守備練習，「很努力很盡力在熟悉，比賽經驗比較少，雖然都是外野，但角度完全不同，希望可以在正賽之前趕快熟悉，不要帶著不安心情去比賽。」