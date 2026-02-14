快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

經典賽／坦言對右外野生疏 陳傑憲意象+實際訓練盼甩掉不安感

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
陳傑憲。記者劉學聖／攝影
陳傑憲。記者劉學聖／攝影

台灣隊長陳傑憲連兩場在自辦熱身賽擔任右外野手，他也坦言這是生疏的位置，期盼能在正式比賽前趕快熟悉，「不要帶著不安的心情去比賽。」

中華隊此次納入美籍戰力，費爾柴德有望扛起中外野守備，而在他尚未加入團隊前，昨天、今天兩場面對台鋼雄鷹隊的自辦賽分別啟用未進入30人名單的宋晟睿、邱智呈擔任中外野手，陳傑憲則是負責右外野，昨天在第3局面對吳柏萱擊出的右外野飛球錯過應有機會把握的出局數。

「很生疏啊！」陳傑憲坦言，這是自己打球生涯不熟悉的位置，雖然去年底統一獅隊總教練林岳平已經向他預告，林安可離隊後，需要他準備右外野，「有意象訓練過，但沒有實際訓練。」

陳傑憲在投入中華隊集訓後開始右外野守備練習，「很努力很盡力在熟悉，比賽經驗比較少，雖然都是外野，但角度完全不同，希望可以在正賽之前趕快熟悉，不要帶著不安心情去比賽。」

陳傑憲去年因手腕傷情困擾多時，他透露目前狀況一切正常，「如果沒有，現在已經回去了。」他也說其實自己一點都不擔心，「晟睿、小黑在外野都是戰力，我一樣平常心，即便後面受傷也不擔心沒人可以頂上，相信小朋友的實力。」

陳傑憲。記者劉學聖／攝影
陳傑憲。記者劉學聖／攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽／年前最後集訓日再戰雄鷹 中華隊打線前4棒沿用

經典賽／外野帶幾人曾總有掙扎 費爾柴德是中外野人選

王建民熱血吶喊、陳傑憲領軍出戰WBC 台啤「成就經典」號召全民應援下一冠

經典賽／「跆拳甜心」羅嘉翎探班中華隊 陳傑憲妙回：感謝坐著拍

相關新聞

經典賽／年前最後集訓日再戰雄鷹 中華隊打線前4棒沿用

中華隊今天年前最後集訓日與台鋼雄鷹隊進行第二場自辦練習賽，先發打線出爐，由中信兄弟隊本土王牌「美美」鄭浩均先發，與捕手林...

經典賽／大谷接受專注打擊決定 想要冠軍「不是一次就會滿足」

道奇隊投捕手報到後展開春訓首日，大谷翔平接受媒體聯訪，話題多數集中在3月即將開打的世界棒球經典賽，大谷對於再次衝擊冠軍有...

經典賽／山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒！

山本由伸高機率為日本隊扛起世界棒球經典賽首戰面對中華隊，今天在道奇隊春訓進行實戰投打練習，最快球速151公里，大谷翔平現...

經典賽／中華隊迎戰3場午場 集訓不只練球也在練生理時鐘

中華隊將在本屆世界棒球經典賽面對3場午場賽事，為此集訓課表、練習賽時程也有特別安排，總教練曾豪駒表示，希望藉此讓選手先熟...

經典賽／投球秒數限制算充裕 林家正：習慣這樣的節奏

世界棒球經典賽採用大聯盟規則，投球時鐘成為集訓重點課程，捕手林家正近幾年在小聯盟已經適應，也強調投捕溝通的重要性，他也說...

經典賽／曾豪駒點出2件事做得好 曾峻岳掉分因「嘗試球種」

中華隊今天在首場自辦熱身賽以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，總教練曾豪駒賽後點出此役佳作，攻擊上壘上有人能做到推進和串聯，投手守備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。