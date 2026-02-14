聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／不只過招雄鷹 中華隊年後自辦賽預計交手北部球隊
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天完成與台鋼雄鷹隊的自辦賽後，接下來進入4天連假，總教練曾豪駒透露年後規畫，預計還會與「北部球隊」進行2到3場自辦賽。
中華隊即將結束在高雄的集訓行程，2月19日就將在台北大巨蛋展開第二階段集訓，目前公布的對外行程為2月26日、27日分別對戰日職軟銀、火腿隊；2月28日出發前往日本宮崎後，則有2場官辦熱身賽要打。
除此之外，曾豪駒表示，在台日賽之前，還會安排2到3場自辦賽，盡量幫助選手能在正式比賽開打前掌握比賽節奏、進入比賽狀態，對戰球隊將以北部球隊為主。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。