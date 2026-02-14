快訊

經典賽／不只過招雄鷹 中華隊年後自辦賽預計交手北部球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
經典賽中華隊。記者劉學聖／攝影 劉學聖
經典賽中華隊。記者劉學聖／攝影 劉學聖

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天完成與台鋼雄鷹隊的自辦賽後，接下來進入4天連假，總教練曾豪駒透露年後規畫，預計還會與「北部球隊」進行2到3場自辦賽。

中華隊即將結束在高雄的集訓行程，2月19日就將在台北大巨蛋展開第二階段集訓，目前公布的對外行程為2月26日、27日分別對戰日職軟銀、火腿隊；2月28日出發前往日本宮崎後，則有2場官辦熱身賽要打。

除此之外，曾豪駒表示，在台日賽之前，還會安排2到3場自辦賽，盡量幫助選手能在正式比賽開打前掌握比賽節奏、進入比賽狀態，對戰球隊將以北部球隊為主。

經典賽

